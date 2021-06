Schröck erneut auf dem Podest

Farini – Am vergangenen Wochenende fand in Farini in der Provinz Piacenza der dritte Lauf der Enduro-Major-Italienmeisterschaft statt. Einmal mehr konnte sich Stefan Schröck ins Rampenlicht stellen.

Insgesamt waren 370 Piloten am Start, drei davon aus Südtirol. Neben dem Aushängeschild der Scuderia Dolomiti aus Bozen, Stefan Schröck, traten auch Thomas Ruatti und Dietmar Sparer (beide vom TT Südtirol) die Reise in die Apenninen Piacenzas an.

Das Rennen, organisiert vom lokalen Motoclub Chieve, war sehr anspruchsvoll. Insgesamt mussten die Piloten 48 Kilometer zurücklegen. Einer der Hauptprotagonisten war erneut Stefan Schröck. Auf seiner Gas Gas 300 2T wurde er in der Kategorie Superveteran 2T Zweiter, hinter Danilo Plando vom MC Alassio. Nach drei Läufen liegt Schröck in der Gesamtwertung auf Rang zwei.

Thomas Ruatti kam hingegen in der Klasse 300 Master auf Platz zwölf, in der Gesamtwertung bleibt er somit als Neunter in den Top Ten. Der erfahrene Pilot Dietmar Sparer belegte den 23. Rang in der Klasse Ultraveteran 2T. Das vierte Rennen wird am 25. Juli in Monteu Roero in der Provinz Cuneo ausgetragen.