Schubert-Comeback bei Kletter-Weltcup in Koper

Mittwoch, 03. September 2025 | 12:33 Uhr
Von: apa

Der zweifache Olympia-Dritte Jakob Schubert beendet seine Wettkampfpause. Der Tiroler Sportkletterer hat eine hartnäckige Fingerblessur überwunden und geht daher am Freitag und Samstag beim Weltcup in Koper in Slowenien in die Wand. Im Vorstieg will der Innsbrucker Selbstvertrauen für die WM ab 20. September in Seoul tanken. Seinen bisher letzten Wettkampf hatte Schubert im August 2024 bei den Sommerspielen in Paris absolviert. Danach begann die Verletzungspause.

Zunächst machte ihm eine Entzündung in der Hand zu schaffen, dann zog er sich eine Kapselverletzung im Finger zu. Zuletzt fruchtete eine neue Behandlungsmethode. “Die Verletzung hat sich stark gebessert, ganz aus der Welt ist sie aber noch nicht.” Er bekomme es aber immer besser in den Griff.

Seinen bisher letzten Weltcup-Auftritt hatte Schubert im Juni 2024 in Innsbruck absolviert. In Koper gehe es ihm auch um das Mindset, einen Bewerb mit Top-Beteiligung zu klettern. “Das große Ziel ist es, bei der WM ganz vorne dabei zu sein – und im Bestfall meinen Titel zu verteidigen.”

