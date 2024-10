Schwärzler in Wien gegen Zverev, Thiem gegen Darderi

Von: apa

Dominic Thiem bekommt es bei seiner letzten Teilnahme an einem ATP-Tennisturnier in Runde 1 mit einem Italiener zu tun. Wie die Auslosung der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle am Samstag ergab, trifft der Niederösterreicher am Ende seiner Karriere auf den Weltranglisten-44. Luciano Darderi. Joel Schwärzler wurde bei seinem Debüt beim größten heimischen Turnier die Nummer eins zugelost. Der Vorarlberger darf sich mit dem Deutschen Alexander Zverev matchen.

Schwärzler erhielt durch eine Wildcard das Startrecht beim mit 2,626 Millionen Dollar dotierten Stadthallenturnier. Für den 18-Jährigen ist es die erste Teilnahme auf ATP-500-Ebene. Thiem könnte derweil am Dienstag im Falle eines Sieges gegen Darderi, gegen den er noch nie gespielt hat, den Beginn der Tennis-Pension verzögern. Den 31-Jährigen erwartet ein ausverkauftes Haus. Sollte der Lokalmatador gewinnen, würde im Achtelfinale entweder der Brite Jack Draper oder der Japaner Kei Nishikori warten.