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Schiedsrichter Nyberg hat bei Österreich-Spanien das Sagen

Schwedischer Referee Nyberg leitet ÖFB-Duell mit Spanien

Montag, 29. Juni 2026 | 21:56 Uhr
Schiedsrichter Nyberg hat bei Österreich-Spanien das Sagen
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN C. COX
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Von: apa

Referee Glenn Nyberg pfeift am Donnerstag (21.00 MESZ/live ServusTV) in Los Angeles Österreichs Sechzehntelfinale bei der Fußball-WM gegen Spanien. Von den beiden bisherigen Länderspielen unter Leitung des 37-jährigen Schweden hat das ÖFB-Team noch keines gewonnen. Im September 2020 setzte es in Klagenfurt ein 2:3 gegen Rumänien. Unter Ralf Rangnick verpassten die Österreicher im November 2024 durch ein 1:1 gegen Slowenien in Wien ebenfalls in der Nations League den Aufstieg.

Auch österreichische Clubs waren in Spielen mit Schiedsrichter Nyberg bisher nicht erfolgreich. Red Bull Salzburg kassierte im Jänner 2025 in der Champions League bei Real Madrid eine 1:5-Abfuhr, für den LASK gab es im Hinspiel der Conference-League-Qualifikation 2021 ein 1:1 gegen den schottischen Vertreter St. Johnstone. Bei der laufenden WM hat der Champions-League-Schiedsrichter aus Säter in Zentralschweden bisher die Partien zwischen Ghana und Panama (1:0) sowie zwischen der Elfenbeinküste und Curacao (2:0) geleitet.

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