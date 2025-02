Schweizer feiern Triple-Erfolg in Crans-Montana-Abfahrt

Von: apa

Fast standesgemäß hat die Schweizer Abfahrtsmannschaft beim Heim-Weltcup in Crans-Montana zugeschlagen. Ski-Weltmeister Franjo von Allmen feierte am Samstag seinen ersten Sieg in einer Weltcup-Abfahrt, Marco Odermatt war als Zweiter 0,13 Sekunden zurück. Dritter wurde Alexis Monney (+0,42), der den Oberösterreicher Vincent Kriechmayr (+0,81) vom Podest fernhielt. Stefan Eichberger (+1,01) belegte den siebenten Platz.

Das ÖSV-Team verpasste somit auch in der sechsten Abfahrt des Weltcup-Winters das Siegertreppchen. Daniel Hemetsberger (15./+1,81) und Stefan Babinsky (20./+2,40) landeten außerhalb der Top 10, sonst holte nur noch Stefan Rieser (+3,06) als 29. Weltcup-Punkte. Christopher Neumayer (43.) und Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser (48.). Otmar Striedinger fuhr nach einem Verschneider kurz vor dem Ziel an einem Tor vorbei.

Kriechmayr: “Acht Zehntel kann ich nicht rausschütteln”

“Die lassen uns ja gar nicht mehr mit aufs Podest, das ist ein Wahnsinn”, meinte der mit Startnummer 6 gefahrene Kriechmayr. Den Fokus hatte er schon auf den Super-G am Sonntag gelegt. “Ich muss schauen, wo ich das liegen gelassen habe. Zwei, drei Zehntel werde ich immer finden, die weiß ich auch. Aber acht Zehntel kann ich nicht rausschütteln. Das ist schon beeindruckend.” Eventuell sei das Licht später etwas besser geworden, “aber du musst das auch einmal nutzen”. Er selber habe auch gute Verhältnisse gehabt.

Eichberger war mit seiner Leistung zufrieden. “Auf jeden Fall Erleichterung pur. Es hat ein bisschen gedauert, dass ich in der Abfahrt wieder anschließen kann an meine Rennergebnisse. Heute hat es gut gepasst”, sagte der Steirer. “Mir taugt die Strecke. Es haben viele gesagt, es ist nicht ihre Strecke. Ich habe schon gesehen, da sind ein paar idente oder ähnliche Stellen zu Gröden.” Beim Südtirol-Klassiker war Eichberger im Dezember Sechster gewesen.

Von Allmen will Sieg genießen

Von Allmen glückte in seiner erst 15. Weltcup-Abfahrt der erste Sieg. “Ich nehme beides, ob es jetzt richtig schwierig ist oder wie hier etwas einfacher. Es ist eine Weltcup-Abfahrt und ein Sieg”, sagte der 23-Jährige. “Man ist nicht sicher, wann es so läuft und wie lange es so läuft, von dem her genießen, solange ich kann.” Die ersten drei Plätze in einer Weltcup-Abfahrt hatte es für die Schweiz zuletzt 1996 in Veysonnaz gegeben. Damals hatte sich Bruno Kernen vor William Besse und Daniel Mahrer durchgesetzt.

Auch Odermatt legte auf der Piste Nationale eine starke Fahrt hin. Im im Vorfeld des Rennens hatte er die Strecke als “die einfachste Weltcup-Abfahrt, die ich je gefahren bin” bezeichnet. Am Sonntag findet in Crans-Montana ein weiteres Rennen statt, Start zum Super-G ist um 10.30 Uhr (live ORF 1). Für die Männer, die im Weltcup zuletzt 2012 in Crans-Montana Halt gemacht hatten, ist das Wochenende ein Testlauf für die Weltmeisterschaften 2027.