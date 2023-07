Schwierige Bedingungen in Trient

Trient – Bei 33 Grad fand am Dienstagabend in Trient das traditionelle Mittelstrecken-Meeting statt. Auch zahlreiche Südtiroler Athleten waren am Start.

Die warmen Temperaturen verlangten den Teilnehmern alles ab, so auch den Juniorinnen des SC Meran. Über 5000 m erreichte die 19-Jährige Emily Vucemillo als Beste Platz 6 in 18:04.16 Minuten. Lisa Leuprecht wurde in 18:15.72 Minuten Achte, Berglauf-Spezialist Anna Hofer aus Rabland stoppte die Zeitmessung bei 18:37.42 Minuten. Nike Frick kam hingegen als 20. ins Ziel. Den Sieg schnappte sich Marina Giotti aus dem Friaul in guten 17:22.61 Minuten.

3000-m-Hindernisläuferin Katja Pattis aus Tiers durfte sich über 800 m über eine neue Bestzeit freuen. Die Athletin vom Südtirol Team Club lief als Sechste 2:13.94 Minuten und steigerte sich somit um 22 Hundertstelsekunden. Auch Lara Vorhauser vom SV Sterzing (12. in 2:15.97 Minuten) stellte eine neue Bestmarke auf. Stark präsentierten sich auch die Masters-Athletinnen Elisabeth Moser (F60/2:55.63) und Rosanna Barbi Lanziner (F65/2:59.93), die jeweils Gold holten. Robert Brunner wurde Dritter in der Masters-Kategorie M45.