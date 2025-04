SCM-Kanuten starten in Tacen in die ersten Quali-Runden

Von: luk

Tacen/Laibach – Am kommenden Wochenende geht es für die Slalomkanuten des SC Meran/Raika-Torggler im Kunstkanal von Tacen bei Laibach (Slowenien) in das erste Qualifikationswochenende für das italienische Nationalteam der allgemeinen Klasse. Im Rahmen eines internationalen World Ranking Kanuslaloms werden zwei entscheidende Rennen ausgetragen, bei denen es um die begehrten Plätze für die Teilnahme an den Weltcups sowie an der Europameisterschaft geht.

Am Samstag findet ein offenes Rennen mit zwei Durchgängen statt, wobei der erste Lauf als erste Qualifikation gewertet wird. Am Sonntag wird im Rahmen des Weltranglisten-Kanuslaloms gefahren – hier zählt der bessere Lauf aus erstem Lauf und Finale A als zweite Qualifikation. Im Kajak-Einer der Damen qualifizieren sich nach vier Quali-Rennen an diesem Wochenende in Tacen und am kommenden Wochenende in Ivrea drei italienische Athletinnen für die Kanuslalom- Europameisterschaft.

Mit dabei sind Carolin Schaller (27) aus Augsburg, die seit sechs Jahren für den SC Meran startet, sowie Tamara Drescher (21) aus Meran. Beide wollen ihre Chancen auf einen Platz im italienischen Seniorenteam wahren. „Mein Ziel für die Qualifikation dieses Jahr ist der Sprung ins Seniorenteam. Den Winter über konnte ich sehr gut dafür trainieren und hoffe, dass sich das dieses Jahr auszahlt“, sagt Carolin Schaller. Auch Tamara Drescher zeigt sich kämpferisch: „Mein Ziel für dieses Rennen ist es, mich für das Senior-Nationalteam zu qualifizieren. Um dies zu erreichen, werde ich im ICF-Ranking-Rennen um einen Podiumsplatz kämpfen.“

Zu Trainingszwecken sind vom SC Meran auch erneut Annika Zoe Senoner (17), Marian Drescher (16) und Lars Aaron Senoner (15) in Tacen am Start, die bereits in Solkan bei der U18-Quali mit starken Leistungen aufgefallen sind.