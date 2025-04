SCM-Kanuten überzeugen bei erstem Qualifikationsrennen

Von: ka

Solkan(SLO)/Meran – Die erste Ausscheidung für die Welt- und Europameisterschaften der Kategorien U18 und U23 im Kanuslalom fand am Wochenende unter anspruchsvollen Bedingungen auf der türkisen Soča im Kunstkanal von Solkan statt. 8 Athleten des SC Meran/Raika-Torggler nahmen im Rahmen eines Weltranglisten-Kanuslalom an diesem ersten Qualifikationsrennen teil.

Besonders erfreulich verlief das Rennen am Samstag für Tamara Drescher (21 Jahre), die bei der U23-Qualifikation im Kajak-Einer deutlich auf Platz 1 landete. Mit einer hervorragenden Leistung sicherte sie sich die Spitzenposition und bewies ihre momentane Formstärke. „Insgesamt bin ich mit dem Rennen in Solkan sehr zufrieden. Im Halbfinale habe ich mich als Dritte für das Finale qualifiziert, in welchem ich dann aufgrund von 50 Strafsekunden für ein ausgelassenes Tor den 2. Platz verpasst habe und auf Platz 8 gelandet bin. Trotzdem habe ich damit die erste U23-Ausscheidung für das Nationalteam gewonnen“, freute sich Tamara Drescher nach dem Rennen. Tamara Drescher landete im Kajak-Einer der U23 im Endranking auf Platz 1 vor Lucia Pistoni und Caterina Pignat.

Auch die übrigen SCM-Kanuten konnten mit guten Ergebnissen aufwarten. Annika Zoe Senoner (17) erreichte in der Kategorie U18 im Kajak-Einer den zweiten Platz mit nur 1,63 Sekunden Rückstand (0 Strafsekunden) auf Isabel Lovato aus Valstagna. „Mein erstes Rennen war fehlerlos, was mich für die kommenden Wettkämpfe zuversichtlich stimmt“ freut sich Annika Zoe Senoner. Marian Drescher (16) belegte in der Kategorie U18 im Kajak-Einer ebenfalls den zweiten Platz, 3,7 Sekunden (0 Strafsekunden) hinter Daniele Romano aus Brescia. Lars Aaron Senoner (15) schloss das Rennen im Kajak-Einer der U18 als Dritter mit 2 Strafsekunden für eine Tor-Berührung und 5,6 Sekunden Rückstand ab. Im Canadier-Einer der U18 erzielte er zudem einen starken zweiten Platz mit 2 Tor-Berührungen und 5,3 Sekunden Rückstand. „Mit meinen beiden ersten Rennen habe ich das mir gesteckte Ziel erreicht“ meint Lars Aaron Senoner.

Trainer Stefan Senoner zeigte sich zufrieden mit den Leistungen seiner Schützlinge. „Besonders erfreulich ist die Leistung von Tamara, die sich eindrucksvoll an die Spitze gesetzt hat. Auch Annika, Marian und Lars haben gute Leistungen gezeigt, die sie auf einen erfolgreichen Qualifikationsverlauf hoffen lassen.“

Gute Leistungen gab es bei der U18-Quali auch von den übrigen Slalom-Kanuten des SC Meran/Raika-Torggler, Sara Furlan als Sechste mit 50 Strafsekunden, Eva Haller als Achte und Alice Gravino als Zehnte im Kajak-Einer der Mädchen. Christian Stocker belegte im Kajak-Einer der U18-Burschen Platz 16.

Leider konnten die geplanten Rennen am Sonntag aufgrund des starken Windes nicht durchgeführt werden. Es blieb somit bei nur einer Ausscheidung am Samstag.

Insgesamt waren die Athleten mit ihren Platzierungen zufrieden und blicken optimistisch auf die kommenden Rennen. Die nächsten Ausscheidungsläufe finden in Tacen (Slowenien) am 26.-27. April, in Meran am 25.-26. Mai sowie in Valstagna am 1.-2. Juni statt. Das große Ziel ist die Qualifikation für die Weltmeisterschaft der Kategorien U18 und U23 in Foix (Frankreich) am 12.-13. Juli und der Europameisterschaft in Solkan am 2.-3. August.

Nachstehend alle Quali-Platzierungen der Slalom-Kanuten des SC Meran/Raika-Torggler:

Kajak-Einer Damen, U23: 1. Tamara Drescher.

Kajak-Einer, Mädchen, U18: 2. Annika Zoe Senoner; 6. Sara Furlan; 8. Eva Haller; 10. Alice Gravino.

Kajak-Einer, Burschen, U18: 2. Marian Drescher; 3. Lars Aaron Senoner; 16. Christian Stocker.

Canadier-Einer, Burschen, U18: 2. Lars Aaron Senoner.