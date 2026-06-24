Sechs Rennen, sechs Siege

Von: luk

Seis am Schlern – Nach einer zweiwöchigen Pause ist Felix Wegscheider am vergangenen Sonntag wieder in den Wettkampf-Modus gewechselt. Und der lässt den Seiser ihm Moment nicht im Stich: Zum sechsten Mal in Folge kürte sich der 26-Jährige zum Etappensieger. Dieses Mal bei der vierten Etappe der Regionalmeisterschaft Nord Est auf dem Motorsport-Gelände in Pomposa (Provinz Ferrara).

Vier Etappen wurden bei der Regionalmeisterschaft Nord Est in dieser Saison ausgetragen. Vier Mal kürte sich Felix Wegscheider zum Etappensieger in seiner Kategorie SM1 Fast – Pro. Der Seiser, der seit Anbeginn dieser Saison alles auf eine Karte gesetzt hat und sich als Profi-Rennfahrer beweisen möchte, ist derzeit nicht zu bremsen. Am Sonntag war der 26-Jährige auf der Rennstrecke in Pomposa wieder eine Wucht. Im ersten Rennen belegte Wegscheider den zweiten Rang hinter Riccardo Montanino und vor Matteo Calligaris. Im zweiten Rennen gewann er dann vor Montanino und Fabio Mazzolai. Dadurch holte er sich den Etappensieg – Wettkampf-übergreifend ist es schon der sechste bei sechs Rennteilnahmen in der Regionalmeisterschaft Nord Est und der Italienmeisterschaft. Außerdem hat er seinen Vorsprung in der Gesamtwertung ausgebaut.

Bei beiden Rennen musste Wegscheider aufgrund einer schwachen Platzierung im Zeittraining von einem hinteren Startplatz loslegen, wie er berichtet: „Wir haben am Samstag in Ortona trainiert, wo am kommenden Wochenende eine Etappe der Italienmeisterschaft ausgetragen wird. In Pomposa war ich seit drei Jahren nicht mehr am Start, das hat man im Zeittraining auch gemerkt. Am Ende ist aber alles gut gegangen und ich bin sehr zufrieden mit dem Resultat und den Leistungen. Dabei herrschten wieder brutale Bedingungen: Auf der Rennstrecke wurden 43 Grad gemessen und einige Motorräder fingen sogar Feuer. Es war nicht einfach.“

Auch an diesem Wochenende wird es in Ortona wieder heiß werden, sowohl bei den Temperaturen als auch im Wettkampf. Wegscheider will sich aber nichts anmerken lassen und blickt voller Zuversicht auf die dritte Etappe der Italienmeisterschaft am 27. und 28. Juni in den Abruzzen.