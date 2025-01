Sechs Spiele am Wochenende

Derby zwischen Zell am See und Kitzbühel

Von: mk

Bozen – Am Samstag steigt in der Alps Hockey League das Derby zwischen dem Tabellenzweiten EK Die Zeller Eisbären und den viertplatzierten Adler Stadtwerke Kitzbühel. Während im Rennen um die Top-5 auch Cortina und Sisak im Einsatz sind, stehen am Sonntag drei weitere Begegnungen auf dem Programm.

Zell am See startete mit einem 3:0-Heimerfolg über Gröden in das neue Jahr, mit elf Siegen aus 14 Spielen sind die Pinzgauer das beste Heimteam der Liga. Kitzbühel setzte sich am Donnerstag gegen Cortina nach Penaltyschießen durch, die Tiroler haben aktuell zehn Punkte Vorsprung auf Rang sechs. Zudem stellt Kitzbühel die beste Offensive der Liga. Die ersten beiden Saisonduelle wurde jeweils in Tirol ausgetragen, wobei sich jede Mannschaft einen Sieg holte.

Nach der Shootout-Niederlage in Kitzbühel hat das fünftplatzierte Cortina noch vier Punkte Vorsprung auf das auf Rang sechs liegende Sisak – die Kroaten haben jedoch drei Partien weniger ausgetragen. Daher ist das kommende Heimspiel gegen Unterland für die Mannschaft von Kai Suikkanen besonders wichtig. Die Cavaliers kassierten zuletzt drei Niederlagen – sie mussten dabei immer fünf Gegentore hinnehmen – und fielen auf Platz neun zurück. Die Teams standen sich in dieser Saison schon zweimal gegenüber, Unterland gewann beide Partien.

Im ersten Spiel des neuen Jahres feierte Sisak einen Comeback-Sieg, die Kroaten setzten sich nach 1:3-Rückstand noch mit 4:3 gegen Celje durch. Nun reisen sie zum Tabellenletzten nach Wolkenstein. Gröden konnte nur eines seiner letzten acht Spiele gewinnen. Sisak entschied die ersten beiden Saisonduelle für sich.

Drei weitere Begegnungen am Sonntag

Am Sonntag trifft Tabellenführer Jesenice zu Hause auf Bregenzerwald. Die Slowenen gewannen bislang alle acht AHL-Heimspiele gegen die Vorarlberger. Bregenzerwald, für die es die erste Partie im neuen Jahr ist, fehlt bislang die Konstanz – sie haben schon 15 Punkte Rückstand auf die Top-5.

Celje und Meran wollen im direkten Duell wieder in die Erfolgsspur finden. Die Slowenen verloren die letzten sechs Partien und sind nur mehr an zehnter Stelle. Meran ging vier Mal in Folge als Verlierer vom Eis, die Südtiroler sind aktuell auf Rang acht. Meran hat bislang alle sechs AHL-Duelle für sich entschieden, auch die ersten beiden in dieser Saison.

Viel Spannung verspricht auch die Begegnung zwischen Sterzing und Ritten. Mit zehn Siegen aus den letzten 13 Partien verbesserten sich die Broncos vom Tabellenende auf Rang sieben, auf die Top-5 fehlen nur mehr fünf Punkte. Der amtierende Meister gewann seine letzten drei Partien und liegt auf dem dritten Platz. Während das erste Saisonduell mit 9:5 an Ritten ging, setzte sich Sterzing vor einem Monat auswärts mit 5:1 durch.

Alps Hockey League:

Sa, 04.01.2025

19.30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – Adler Stadtwerke Kitzbühel

Referees: HOLZER, VOICAN, Telesklav, Wendner

20.30 Uhr: HC Gherdeina valgardena.it – KHL Sisak

Referees: BENVEGNU, LAZZERI, Cristeli, Rivis

20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – Hockey Unterland Cavaliers

Referees: EGGER, PINIE, Abeltino, Formaioni

So, 05.01.2025

18.00 Uhr: SIJ Acroni Jesenice – EC Bregenzerwald

Referees: MEIXNER, METZINGER, Knez, Legat

18.00 Uhr: Wipptal Broncos Weihenstephan – Rittner Buam SkyAlps

Referees: HUBER, SNOJ, Arlic, Rivis

18.00 Uhr: HK RST Pellet Celje – HC Meran/o Pircher

Referees: BAJT, BULOVEC, Javornik, Markizeti

Alle Spiele werden bei valcome.tv gezeigt.