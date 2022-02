Sechs Spiele in den kommenden drei Tagen

Bozen – Heute gibt es Neuigkeiten rund um die Ice Hockey League.

Di, 08.02.2022, 19.15 Uhr: EC-KAC – Steinbach Black Wings Linz

Referees: PIRAGIC, STERNAT, Miklic, Zgonc.

Erst am Sonntag duellierten sich der EC-KAC und die Steinbach Black Wings Linz letztmals. Der amtierende Meister aus Klagenfurt tat sich lange Zeit schwer, setzte sich am Ende aber verdient mit 5:2 durch. Im dritten Saisonduell wurde die Entscheidung erstmals in der regulären Spielzeit herbeigeführt. Mit einem Doppelpack war Paul Postma Mann des Spiels. Für den Verteidiger waren es bereits die Saisontore zehn und elf. Tabellarisch war es ein sehr wichtiger Sieg für die Rotjacken, die weiterhin Platz fünf innehaben. Die Black Wings liegen abgeschlagen am Tabellenende. Für Klagenfurt war der Sieg am Sonntag der zwölfte Auswärtssieg im 22. Spiel. Somit ist in der Fremde nur Salzburg erfolgreicher. In der Stadthalle Klagenfurt tun sich die Rotjacken aber überraschend schwer. Nur zehn Siege aus 20 Begegnungen bedeutet Rang zehn in der Heimtabelle. Mit den Black Wings haben sie aber das zweitschwächste Auswärtsteam der Liga zu Gast. Beim EC-KAC mit dem gleichen Lineup wie bei der Auswärtspartie gegen die Black Wings am Sonntag zu rechnen. Neben Sebastian Dahm (Olympische Winterspiele) fehlen die Verletzten Jakob Holzer, Nick Petersen, Thomas Koch, Dennis Sticha und Johannes Bischofberger sowie der erkrankte Thomas Hundertpfund.

Di, 08.02.2022, 19.15 Uhr: spusu Vienna Capitals – EC Red Bull Salzburg

Referees: SMETANA, SOOS, Durmis, Jedlicka.

Ebenfalls am Sonntag kam es zum Duell der spusu Vienna Capitals beim Tabellenführer EC Red Bull Salzburg. Die Red Bulls mussten nach zwischenzeitlicher 2:0-Führung in die Overtime, in der ausgerechnet Ex-Caps-Angreifer Ali Wukovits für die Entscheidung sorgte. Auch im ersten Saisonduell behielten die Mozartstädter knapp die Oberhand. Nach torlosen 65 Minuten entschieden sie das Shootout für sich. Am Dienstag stehen sich beide Teams erstmals in der Steffl Arena in Wien gegenüber. Das anfangs so starke Heimteam aus der Bundeshauptstadt tat sich zuletzt vor Heimpublikum schwer. Der 5:3-Erfolg gegen Innsbruck am vergangenen Freitag war ihr erster Heimsieg nach zuvor drei Niederlagen am Stück. Mit Salzburg haben die Caps nicht nur den Tabellenführer, sondern auch das beste Auswärtsteam der Liga zu Gast. Auf der Salzburger Bank wird Goalie Atte Tolvanen sein Comeback als Backup feiern. Nicht dabei sind die Rekonvaleszenten Lukas Schreier, Peter Schneider und Mario Huber. Auch Head Coach Matt McIlvane befindet sich weiterhin in Quarantäne und wird am Dienstag fehlen.

Mi, 09.02.2022, 19.15 Uhr: HC TIWAG Innsbruck – Die Haie – EC GRAND Immo VSV

Referees: BERNEKER, PIRAGIC, Nothegger, Seewald.

Mit fünf Siegen am Stück ist der EC GRAND Immo VSV aktuell das heißeste Team der Liga. Am Mittwoch und Donnerstag sind die Adler gleich zwei Mal zu Gast beim HC TIWAG Innsbruck – Die Haie. Es werden die Saisonduelle drei und vier zwischen beiden Teams sein. In den bisherigen Aufeinandertreffen ging es immer in die Overtime respektive ins Shootout. Beide Teams behielten je einmal die Oberhand. Innsbruck kassierte zuletzt zwei Niederlagen am Stück und rutschte in der Tabelle aus den Top-10. Der Rückstand auf die Pre-Playoff-Plätze ist aber marginal. Villach hat als Tabellendritter die direkte Playoff-Teilnahme vor Augen. Mit Scott Kosmachuk (VSV) und Tim McGauley (HCI) stehen sich zwei aktuelle Liga-Topscorer gegenüber. Beide Spieler halten bei 44 Punkten, genauso viele wie Peter Schneider von Salzburg und Brian Lebler von Linz. Mit 24 Treffern ist der Kanadier Kosmachuk zudem zweitbester Torschütze der ICE.

Mi, 09.02.2022, 19.45 Uhr: HK SZ Olimpija – HCB Südtirol Alperia

Referees: OFNER, TRILAR, Hribar, Zgonc.

Aufgrund zuletzt drei Niederlagen in Folge rutschte der HK SZ Olimpija in der Tabelle aus den Top-6. Bozen war in zwei der vergangenen fünf Spielen siegreich. Zuletzt standen die Südtiroler am 1. Februar auf dem Eis. Beide Spiele vom vergangenen Wochenende mit HCB-Beteiligung mussten aufgrund gesundheitlicher Vorsichtsmaßnahmen verschoben werden. Das Aufeinandertreffen Ljubljana gegen Bozen gab es in der laufenden Saison erst einmal. Am 24. September setzte sich der Liganeuling klar mit 6:2 durch.

Do, 10.02.2022, 19.15 Uhr: Moser Medical Graz99ers – Hydro Fehérvár AV19

Referees: NIKOLIC M., STERNAT, Bärnthaler, Riecken.

Am Donnerstag und Freitag kommt es zum Double-Header zwischen den Moser Medical Graz99ers und Hydro Fehérvár AV19. Für die 99ers sind es zwei enorm wichtige Spiele im Kampf um die Pre-Playoffs. Aktuell haben sie Platz zehn und somit den letzten Pre-Playoff-Platz inne (Stand Montag). Fehérvár wiederum kann den direkten Sprung in die Playoffs schaffen. Die 3:5-Niederlage am Sonntag in Villach war ihre erste Niederlage nach zuvor fünf Siegen am Stück. Graz war in zwei der vergangenen fünf Spielen siegreich. Am Sonntag unterlagen sie im direkten Duell um Platz neun dem HC Pustertal klar mit 0:3. Im direkten Duell setzten sich in dieser Saison beide Teams je einmal durch.

Do, 10.02.2022, 19.15 Uhr: HC TIWAG Innsbruck – Die Haie – EC GRAND Immo VSV

Referees: NIKOLIC K., STERNAT, Bärnthaler, Riecken.