Seifriedsberger feiert Weltcupsieg in Zao

Seifriedsberger gewann in Zao

Von: apa

Jacqueline Seifriedsberger hat am Sonntag in Zao erstmals in der WM-Saison ein Weltcup-Skispringen gewonnen. Die 34-jährige Oberösterreicherin kam auf der Normalschanze auf 99 und 94,5 m und siegte 2,9 Zähler vor der Norwegerin Eirin Maria Kvandal sowie 4,1 vor der Weltcupführenden Nika Prevc aus Slowenien. Eva Pinkelnig wurde als zweitbeste Österreicherin Neunte, Lisa Eder hat den Trip ausgelassen.

Für Seifriedsberger, die übrigens auch die Qualifikation gewonnen hat, war es der erste Sieg seit Willingen im Vorjahr, wo sie erstmals seit elf Jahren wieder einen Weltcupbewerb gewonnen hatte. Willingen ist kommende Woche auch die nächste Station im Frauen-Weltcup.

Seifriedsberger: “Habe mein Herz in die Hand genommen”

“Ich bin super-happy und echt froh, dass ich es heute über die Bühne gebracht habe. Der zweite (Sprung) war nicht mehr ganz so sauber, aber ich habe probiert, es entschlossen durchzuziehen”, lautete der Kommentar der Oberösterreicherin. Sie war am Vortag mit Pinkelnig im Superteambewerb als Dritte auch schon auf dem Podest gestanden. “Japan ist für mich ein gutes Pflaster. Ich habe mein Herz in die Hand genommen und bin einfach drauflos gesprungen.”

Nun freut sie sich “wahnsinnig” auf Willingen: “Da bin ich damals auch als Letzte oben gesessen. Es wird wieder eine größere Schanze, da kann ich meine Flugqualitäten noch besser ausspielen.”