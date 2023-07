Seiser Alm – Die beiden Top-Favoriten haben dem 10. Seiser Alm Halbmarathon am Sonntag erwartungsgemäß ihren Stempel aufgedrückt: Michael Hofer (Deutschnofen) setzte sich bei den Männern in 1:19.17 Stunden durch, während Benedetta Coliva aus Bologna bei den Frauen in 1:31.52 Stunden für einen neuen, überragenden Streckenrekord sorgte. Insgesamt waren 700 begeisterte Läuferinnen und Läufer in der Dolomitenregion Seiser Alm bei idealem Laufwetter mit von der Partie.

Die Jubiläumsausgabe des Seiser Alm Halbmarathons, der heuer erstmals zur Top7- Laufserie zählt, wollten sich einige der besten Langstreckenläufer Südtirols und auch darüber hinaus nicht entgehen lassen. Bei den Männern wurden im Vorfeld Michael Hofer, der Sterzinger Markus Ploner, Hannes Rungger aus dem Sarntal und Khalid Jbari aus Leifers als Favoriten gehandelt, bei den Frauen wurde ein Duell zwischen Benedetta Coliva und Vorjahressiegerin Greta Haselrieder aus Bruneck erwartet. Und die Prognosen trafen ein.

Nach dem Start um Punkt 9 Uhr in Compatsch zog die Spitzengruppe das Tempo an. Ganz vorne liefen Hofer und Ploner Ferse an Ferse, ehe sich nach etwa fünf Kilometern der seit wenigen Tagen 27-Jährige aus Deutschnofen etwas absetzen konnte. Hofer lief in der Folge sein Tempo, hatte bei Spitzbühl nach etwa 17 Kilometern bereits zwei Minuten Vorsprung und setzte sich am Ende in 1:19.17 Stunden durch. Damit machte sich Hofer ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk und sorgte zudem für die fünftschnellste Siegerzeit, die beim Seiser Alm Halbmarathon jemals erzielt wurde. Ploner ging 2.21 Minuten später über die Ziellinie, während sich Jbari den dritten Rang holte (1:23.12). Auf dem vierten Platz und mit einer Zeit von 1:25.10 beendete Hannes Rungger die 21,1 km mit 600 Höhenmetern, der nach wie vor den Streckenrekord hält. Der Sarner war bei der Premiere vor zehn Jahren nach 1:16.21 Stunden im Ziel angekommen.

Bei den Frauen führte kein Weg an Benedetta Coliva vorbei. Die 21-Jährige aus Bologna, die vor drei Wochen den Saslong Halbmarathon gewonnen hatte, setzte sich schon bald nach dem Start ab und lief ein einsames Rennen an der Spitze. Coliva überquerte nach 1:31.52 Stunden die Ziellinie in Compatsch und sorgte damit für einen neuen Streckenrekord. Sie war fast eine Minute schneller als die bisherige Rekordhalterin Monique Siegel (Deutschland) bei ihrem Erfolg im Jahr 2017 (1:32.45).

Auf dem zweiten Platz schloss Greta Haselrieder den renommierten Lauf-Bewerb auf der Seiser Alm ab, der eine Zeit von 1:34.11 Stunden zu Buche stand. Damit war die Bruneckerin zwar acht Minuten schneller als bei ihrem Sieg im vergangenen Jahr, doch an die bärenstarke Benedetta Coliva kam sie dieses Mal nicht heran. Das Podium komplettierte Alice Guerra, die ebenfalls in Bologna daheim ist (1:36.58). Mit Lena Zingerle (7./Mühlbach), Birgit Klammer (8./Gröden) und Doris Weissteiner (9./Klausen) liefen drei weitere Südtirolerinnen in die Top Ten.

Die Veranstalter ziehen zufrieden Bilanz

„Das war heute Werbung pur für den Laufsport. Das Wetter war ideal, die meiste Zeit schien die Sonne und die wenigen Wolken sorgten für etwas Abkühlung. Das unglaubliche Panorama trägt natürlich seines dazu bei, dass die Läuferinnen und Läufer mit einem breiten Lächeln im Gesicht ankommen – und dass die 700 Startplätze schon lange vor Nennschluss ausverkauft sind. Mit Michael Hofer und Benedetta Coliva haben zwei Top-Athleten gewonnen, denen wir genauso zu ihrem Erfolg gratulieren, wie den unzähligen Finishern. Es dürfen sich alle als Sieger fühlen, die sich der Herausforderung der 21,1 km mit 600 Höhenmetern gestellt haben. Bedanken möchten wir uns bei den vielen Sponsoren, aber auch bei allen Helferinnen und Helfern – sie sind das Rückgrat dieser tollen Veranstaltung, die es ohne ihre Unterstützung nicht geben würde“, resümierten Helmut Mitterstieler (Präsident Seiser Alm Marketing) und Thomas Perathoner (Präsident LG Schlern Raiffeisen) abschließend. Nach dem Seiser Alm Halbmarathon ist vor dem Seiser Alm Halbmarathon: Die 11.

Ausgabe des Südtiroler Langstrecken-Klassikers findet am 7. Juli 2024 statt.

Das sagen die Sieger

Michael Hofer (Sieger Männer): „Ich habe mich gut in Form gefühlt und bin natürlich sehr zufrieden mit meiner Leistung. Das Wetter hat mir auch in die Karten gespielt. Es war schön, aber nicht zu warm. Das Teilnehmerfeld war ebenfalls stark. Wirklich ein gelungenes Event.“

Benedetta Coliva (Siegerin Frauen): „Die Landschaft ist unglaublich. Ich bin als kleines Mädchen schon einmal hier gewesen, konnte mich aber nicht mehr daran erinnern. Die Strecke ist sehr abwechslungsreich und schön zu laufen, auf der ich auch viel Spaß hatte. Wirklich ein tolles Rennen. Nun ist die Berglauf-Saison für mich zu Ende, ich werde mich eher auf Straßenrennen im Herbst konzentrieren.“

Greta Haselrieder (Rang zwei Frauen): „Mein Ziel war es, schneller zu laufen als im vergangenen Jahr – das ist mir gelungen. Deshalb habe ich alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe, und ich bin sehr zufrieden. Ich habe die Strecke gekannt und konnte mir den Lauf gut einteilen. Und auch das Wetter war angenehmer, als im Vorjahr. Die Strecke ist wunderschön, ich kann diesen Halbmarathon jeder und jedem empfehlen. In zwei Wochen werde ich am Reschenseelauf teilnehmen, auch wenn das Flache nicht meine Stärke ist. Und dann freue ich mich auf den Südtiroler

Erdäpfllauf in meiner Heimat.“

Ergebnisse 10. Seiser Alm Halbmarathon

Männer:

1. Michael Hofer ITA/Deutschnofen 1:19.17

2. Markus Ploner ITA/Sterzing 1:21.38

3. Khalid Jbari ITA/Leifers 1:23.12

4. Hannes Rungger ITA/Bozen 1:25.10

5. Samuel Demetz ITA/Gröden 1:26.51

Frauen:

1. Benedetta Coliva ITA/Bologna 1:31.52

2. Greta Haselrieder ITA/Bruneck 1:34.11

3. Alice Guerra ITA/Bologna 1:36.58

4. Giulia Delgado ITA/Olmi 1:40.36

5. Ellis Jacobs NED/1:41.12