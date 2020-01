Seiser Alm Legends FIS World Cup gestartet

Seiser Alm – Schon während der ganzen Woche zeigte sich die Seiser Alm von ihrer besten Seite. Bei strahlendem Sonnenschein starteten heute die offiziellen Wettkampftage beim Seiser Alm Legends FIS World Cup.

So waren es insgesamt 51 Männer ,die am Vormittag in die Qualifikations starteten. Geteilt in zwei Gruppen (sogenannte Heats) die jeweils zwei Runs fuhren, von denen der Bessere in die Wertung kommt. Von jedem Heat waren es dann die besten 8 ,die sich fürs Finale von morgen qualifizierten.

Im ersten Heat waren es die Topstars, die den Ton angaben. So sicherte sich Colby Stevenson (USA), der Sieger des Seiser Alm Weltcups von 2017 ,die Tageshöchstwertung. Hinter ihm war es ein Schweizer Doppelpack mit Fabian Bösch und Andri Ragettli (SUI) ,die im Rennen um den Titel am morgigen Samstag ein ernstes Wort mitreden werden .

Im zweiten Heat durfte dann auch der Lokalmatador Ralph Welponer (ITA) mit ins Geschehen eingreifen. nach dem kurzfristigen Forfait von Silvia Bertagna (ITA) als einziger Italiener im Wettkampf. Dieser Heat wurde von den Norwegern dominiert, die bereits frühzeitig anreisten. Das hat sich am Ende bezahlt gemacht. So war es ein norwegisches “Dreierpack”, das die Gruppe dominierte. Mit Topstar Oeystein Braaten vor Birk Ruud und Ferdinand Dahl (NOR) sind morgen gleich drei Norweger heiß auf den Titel. Leider konnte sich Ralph Welponer, trotz eines soliden zweiten Runs, nicht fürs Finale qualifizieren. Am Ende fehlten ihm nur ganze 1,87 Punkte für Platz 8 und einen damit verbundenen Platz im Finale.

Anschließend waren es dann die 17 Frauen, die den Slopestyle Course übernahmen. Es zeichnete sich von Anfang an ein spannendes Rennen um die 8 Finalplätze ab. Den Tageshöchstwert erzielte die Norwegerin Johanne Killi (NOR). Im Rennen um die begehrten Hexenbesen werden morgen aber einige mehr eingreifen, wenn es am Samstag um 11.30 Uhr mit den Finals los geht.

“Wir senden beieindruckende Bilder von der Seiser Alm in die Welt, und haben durchwegs von allen Athelten, Trainern und offiziellen Vertretern der FIS erneut nur postives Feedback” (Moritz Gruber / Präsident des Organisations Komitees. “Morgen hoffen wir wieder auf ein volles Haus, damit dieser positive “Vibe” der letzten Tage auch auf den Letzten überpringt und wir das Zielgelände zum Kochen bringen”.

Wettkampf-Programm:

Freeski

Finals 11:30 – 14 Uhr:

Sa., 18. Jänner

Danach darf beim Seiser Alm Legends Music Festival in der Sporthalle Telfen / Kastelruth kräftig gefeiert werden, bevor ab nächste Woche die Snowboarder den Weltcup- Slopestyle- Kurs am Montag übernehmen, um am Mittwoch die Qualifikation fürs Finale am Donnerstag zu bestreiten.