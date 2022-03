Semifinal-Auftakt für Paarung Asiago Lustenau

Bozen – Nach der „unfit to play“-Erklärung des EHC Lustenau für Semifinale eins, meldet sich dieser für Spiel zwei zurück – und empfängt am Dienstag, weiterhin personell dezimiert, den in der „best-of-five“-Serie mit 1:0 führenden Migross Supermercati Asiago Hockey. Parallel hoffen die Rittner Buam gegen HDD SIJ Acroni Jesenice auf den Serien-Ausgleich, haben aber die letzten vier Heimspiele gegen die Slowenen verloren.

Alps Hockey League | 29.03.2022 | Semifinale 2:

Di, 29.03.2022, 19.00 Uhr: EHC Lustenau – Migross Supermercati Asiago Hockey

Referees: HULZER, HUBER A., Puff, Wimmler. | >> PPV-Livestream <<

Stand in der “best-of-five”-Semifinalserie: 0:1

Der EHC Lustenau und Migross Supermercati Asiago Hockey bestreiten am Dienstag ihr erstes Aufeinandertreffen in der „best-of-five“-Semifinalserie. Für das ursprünglich am Samstag, 26. März angesetzt Auftakt-Duell erklärten sich die Vorarlberger „unfit to play“. Die Begegnung wurde mit 0:5 zu Gunsten der Italiener gewertet, die damit am Dienstag mit einer 1:0-Serien-Führung nach Lustenau reisen. Die „Sticker“ meldeten sich zurück und stellen sich – weiterhin dezimiert – dem Vergleich mit dem Sieger der Master Round. Die Italiener hatten als einziges Team keine Probleme mit seinem Viertelfinalgegner. Der Vorjahresfinalist setzte sich gegen Sterzing mit 3:0-Siegen durch. Anders war es beim EHC Lustenau, der einen 1:2-Serienrückstand noch in einen 3:2-Sieg drehen konnte. Für den EHC ist es bereits die dritte Halbfinalteilnahme in Serie. Der Sprung ins Finale gelang ihnen jedoch noch nie. Auch heuer sind sie gegen den Sieger der Master Round nur Außenseiter. Im letzten Saisonduell konnten sie die Italiener aber auswärts klar mit 5:2 bezwingen. Auch zwei der übrigen drei Saisonduelle entschied Lustenau für sich. Für Asiago ist es in der Alps Hockey League die vierte Halbfinal-Teilnahme. Sobald es in der Vorschlussrunde war, schaffte es auch immer den Sprung ins Finale. 2018 holten sie den bislang einzigen Titel. Das Duell ASH gegen EHC gab es in den Playoffs bislang noch nie.

Di, 29.03.2022, 20.00 Uhr: Rittner Buam – HDD SIJ Acroni Jesenice

Referees: REZEK, RUETZ, Eisl, Snoj. | >> PPV-Livestream <<

Stand in der “best-of-five”-Semifinalserie: 0:1

Nach einer knappen 1:2-Niederlage am Samstag bitten die Rittner Buam den HDD SIJ Acroni Jesenice zu Semifinal zwei nach Klobenstein, wollen vor Heimpublikum den Ausgleich in der „best-of-five“-Serie. Trotz deutlich mehr Torschüssen (35:22) mussten sich die Südtiroler zum Serien-Auftakt geschlagen geben. Die Slowenen profitierten dabei von einem guten Start, der Treffsicherheit von Alps Hockey League Top-Scorer Eric Pance (25G|51A) und einer guten Goalie-Leistung von Oscar Froberg (97,1%). Ritten kann daheim wieder auf MacGregor Sharp zählen, muss aber den erkrankten Julian Kostner vorgeben. Hinter den Einsätzen von Kevin Fink und Hannes Treibenreif stehen Fragezeichen. Jesenice hat seine letzten vier aufeinanderfolgenden Spiele am Hochplateau gewonnen, die letzten beiden dominiert mit 7:2 und 8:2. Von insgesamt acht Duellen in Ritten haben die Slowenen acht gewonnen.