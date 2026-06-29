Senoner fährt zur Kanuslalom Junioren WM nach Krakau

Von: ka

Meran/Krakau (POL) – Für Lars Aaron Senoner steht in dieser Woche der Saisonhöhepunkt bevor. Der 17-jährige Kanute des SC Meran Raika/Torggler nimmt an den Junioren-Weltmeisterschaften im Kanuslalom teil, die vom 30. Juni bis zum 5. Juli auf dem anspruchsvollen Wildwasserkanal der polnischen Stadt Krakau ausgetragen werden.

Senoner wurde vom italienischen Kanuverband sowohl für den Kajak-Einer (K1) als auch für den Canadier-Einer (C1) nominiert. Damit ist er der erste Italiener überhaupt, der bei einer Junioren-Weltmeisterschaft in beiden olympischen Disziplinen an den Start geht.

Die Nominierung ist der Lohn einer konstant starken Saison. Bereits im vergangenen Jahr erreichte Senoner bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Foix das Halbfinale im Canadier-Einer. Bei den Europameisterschaften in Solkan gewann er mit der italienischen Mannschaft die Silbermedaille im Teamwettbewerb. Zudem sicherte sich der Schüler des Realgymnasiums Meran als 16-Jähriger den italienischen U18-Meistertitel im Kajak-Einer.

Trainiert wird Senoner seit dieser Saison von Hansjörg Mayr. Die Wettkämpfe beginnen für den Meraner am Mittwoch mit der Qualifikation im Kajak-Einer sowie dem Mannschaftsbewerb gemeinsam mit Marco Bacchin und Oliver Fina. Im weiteren Verlauf folgen die Qualifikation und die Finalentscheidungen im Canadier-Einer.

Für zusätzliche Herausforderungen sorgen die hochsommerlichen Temperaturen in Krakau. Bei Lufttemperaturen von weit über 30 Grad und einer Wassertemperatur von rund 25 Grad verlangt die lange und technisch anspruchsvolle Strecke den Athleten alles ab.

Nach der Weltmeisterschaft wartet Anfang August bereits der nächste internationale Höhepunkt: die Junioren-Europameisterschaften im französischen Épinal.

Wettkampfprogramm von Lars Senoner bei der Junioren-WM in Krakau:

Mittwoch, 1. Juli: 12:30 Uhr K1 U18 Qualifikation & 17:43 Uhr: K1 U18 Teamlauf Donnerstag, 2. Juli: 10:35 Uhr: C1 U18 Qualifikation & 15:10 Uhr: C1 U18 Teamlauf Freitag, 3. Juli: 14:50 Uhr Halbfinale & 16:44 Uhr Finale K1 U18 (bei Qualifikation) Samstag, 4. Juli 14:00 Uhr Halbfinale & 16:15 Uhr Finale C1 U18 (bei Qualifikation)