Sensationelle Wölfe holen sich Viertelfinale 1

Bruneck/Salzburg – Neun Tage nach dem letzten Spiel der Regular Season starten die Wölfe in die entscheidende Phase der Meisterschaft. Auf dem Programm steht Spiel 1 in der Salzburg Arena gegen die Red Bulls. Beim HCP fällt Ierullo verletzungsbedingt aus, auf Seiten der Salzburger muss Stürmer Coe pausieren.

Von Beginn an entwickelt sich ein intensives Spiel. Beide Teams achten konsequent darauf, dem Gegner weder Raum noch Zeit für den Spielaufbau zu lassen. Deshalb bleiben klare Torchancen zunächst Mangelware. Gerade als die Wölfe etwas mehr Druck aufbauen können, laufen sie in einen Konter, den Salzburg eiskalt nutzt: Huber chippt die Scheibe vors Tor, und der aufgerückte Verteidiger Stephens verwertet allein vor Pasquale zum 1:0 (8. Minute). Kurz darauf bietet sich dem HCP im Powerplay die Chance zum Ausgleich, doch Tolvanen im Tor der Hausherren bleibt weitgehend beschäftigungslos. Nach einer weiteren Phase gegenseitiger Neutralisierung können die Schwarzgelben gegen Drittelende den Druck nochmals erhöhen und sich einige Abschlüsse erarbeiten. Die beste Möglichkeit hat Rueschhoff, dessen Schuss jedoch sichere Beute für Tolvanen bleibt (17. Minute). So geht es mit einer 1:0-Führung für Salzburg in die erste Pause.

Im zweiten Abschnitt kommen die Wölfe sehr entschlossen zurück aufs Eis und treffen bereits nach einer Minute zum vermeintlichen Ausgleich. Der Treffer von Frycklund wird jedoch nach einer Salzburg-Challenge überprüft und wegen einer Abseitsstellung beim Dritteleintritt annulliert. Die Schwarzgelben lassen sich davon nicht beirren und werden von Minute zu Minute stärker. In der 29. Minute folgt die verdiente Belohnung: Bardreau bedient im rechten Slot Di Tomaso, und die Nummer 77 der Wölfe zieht trocken ab – 1:1 nach 29 Minuten. Nun liegt das Momentum klar beim HCP. Tommy Purdeller kommt innerhalb eines Wechsels gleich zu drei gefährlichen Abschlüssen – einem Onetimer, einem ansatzlosen Schuss und einem Abfälscher direkt vor dem Tor –, doch der Führungstreffer bleibt noch aus. Nach weiteren Chancen durch Schneider (31.), Lobis (33.) und Nissner (35.) wandert Robertson nach einem Crosscheck gegen Blum auf die Strafbank. Dieses Mal nutzt der HCP das Überzahlspiel: Einen Schuss von Ticar kann Tolvanen nicht festhalten, und Bowlby steht goldrichtig, um den Abpraller über die Linie zu drücken (1:2; 37. Minute). Die Freude währt allerdings nur kurz. Bereits eine Minute später gleicht St. Denis mit einem platzierten Schuss über die Fanghand von Pasquale zum 2:2 aus (38. Minute). Mit diesem Spielstand geht es in die zweite Pause.

Im Schlussdrittel überstehen die Wölfe zunächst ein Unterzahlspiel unbeschadet. Kurz darauf setzen sie selbst wieder Akzente in der Offensive, die beste Möglichkeit in dieser Phase hat Purdeller. In der 47. Minute erhält der HCP ein Powerplay, das jedoch durch eine Strafe gegen Ticar rasch wieder aufgehoben wird. In dieser gemischten Phase kommt Salzburg durch einen Schuss von Corcoran sowie kurz darauf durch den aufgerückten Nienhuis zu zwei gefährlichen Abschlüssen. Die größte Chance auf den Führungstreffer gehört aber dem HC Pustertal: Purdeller tankt sich mit einer starken Einzelaktion zentral durch, doch Tolvanen kann in höchster Not mit der Schlägerhand retten (52. Minute). In der hart umkämpften Schlussphase muss Bardreau die Notbremse ziehen (58. Min.); im anschließenden Powerplay erspielen sich die Gastgeber zwar zwei bis drei brauchbare Möglichkeiten, insgesamt verteidigen sich die Wölfe jedoch sehr strukturiert. Zwölf Sekunden vor dem Ende kann Bardreau bei einem Breakaway von Lewington nur regelwidrig gestoppt werden – das bedeutet Überzahl für den HCP zu Beginn der Verlängerung.

Das Powerplay zu Beginn der Verlängerung bleibt zunächst ohne Ertrag. Die Wölfe bleiben jedoch am Drücker und kommen in der 64. Minute zu einer Riesendoppelchance: Sowohl Bowlby als auch Ticar können einen Rebound nicht im Tor unterbringen. Nach dieser Aktion muss Robertson erneut auf die Strafbank. In Überzahl zeigt der HCP ein starkes Powerplay und feuert mehrere gefährliche Schüsse auf Tolvanen ab, doch der Austro-Finne bleibt stets Herr der Lage. Wenig später folgt in der 66. Minute der entscheidende Moment: Im 3-auf-1-Konter bedient Purdeller mustergültig Ticar, der den Puck ins kurze Eck zum vielumjubelten Siegtreffer versenkt.

Damit entscheiden die Wölfe Spiel 1 der Viertelfinalserie mit 3:2 nach Verlängerung für sich und gehen in der Serie mit 1:0 in Führung. Weiter geht es bereits übermorgen, am Donnerstag, mit Spiel 2 in Bruneck – Anpfiff in der Intercable Arena ist um 19.15 Uhr.

EC Red Bull Salzburg – HC Falkensteiner Pustertal 2:3 OT (1:0, 1:2, 0:0)

Referees: HRONSKY, ZRNIC, Bedynek, Jedlicka

Goals RBS: Stephens (7.), St. Denis (38.)

Goals HCP: Di Tomaso (29., Bowlby (37./PP), Ticar (66.)

Stand in der „best-of-seven“-Serie: 0:1