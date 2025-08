Sevastova eliminiert überraschend Titelverteidigerin Pegula

Von: APA/Reuters

Die zweifache Titelverteidigerin der Canadian Open, Jessica Pegula, ist am Freitag überraschend in der dritten Runde des WTA-1000-Turniers in Montreal gescheitert. Sie unterlag der 35-jährigen Lettin Anastasija Sevastova, die seit vielen Jahren in Österreich lebt, mit 6:3,4:6,1:6. Die sechsfache Major-Siegerin Iga Swiatek aus Polen kam hingegen gegen die Deutsche Eva Lys sicher weiter.

Sevastova ist nach einer Verletzung auf Rang 386 zurückgefallen und trifft nun im Achtelfinale auf Naomi Osaka. “Ich weiß nicht. Ich war im zweiten Satz 0:2 hinten und habe dann immer besser gespielt. Im dritten habe ich richtig gut gespielt”, freute sich die Wahl-Grazerin.