Sieben Spiele in den kommenden drei Tagen

Bozen – In der Alps Hockey League wird zu Halloween, Allerheiligen und Allerseelen gespielt. Während am Donnerstag die Wipptal Broncos Weihenstephan auf S.G. Cortina treffen, stehen am Feiertag gleich fünf Spiele am Programm. Am Samstag kommt es zum Duell zwischen KHL Sisak und Adler Stadtwerke Kitzbühel. Beide Teams treffen zudem bereits am Freitag in Kroatien aufeinander.

Ein Halloween-Spiel wird es am Donnerstag in Sterzing geben. Dabei trifft das Tabellenschlusslicht Wipptal Broncos Weihenstephan auf Vizemeister S.G. Cortina Hafro. Aber auch die Gäste befinden sich in keiner guten Form. Mit lediglich einem Sieg aus den vergangenen acht Spielen liegt Cortina nur auf Rang elf. Die Broncos konnten sogar nur eine der vergangenen zehn Begegnungen gewinnen. Mit insgesamt acht Punkten haben sie fünf Zähler Rückstand auf Cortina. Am Dienstag unterlag Sterzing bei Bregenzerwald mit 3:4, Cortina musste sich in Neumarkt mit 1:4 geschlagen geben. Im ersten Saisonduell in Cortina behielten die Hausherren knapp mit 2:1 die Oberhand. Waltteri Lehtonen erzielte knapp vier Minuten vor Ende den Game-Winner.

Zu Allerheiligen stehen insgesamt fünf Spiele am Programm. Der neue Tabellenführer EK Die Zeller Eisbären bekommt es mit HK RST Pellet Celje zu tun. Zell am See hat durch den 5:4-Sieg in Kitzbühel die Spitze übernommen, Celje war am Dienstag nicht im Einsatz und liegt in der Tabelle auf Platz acht. Beide Teams standen sich bereits einmal im Pinzgau gegenüber. Am 3. Oktober setzten sich die Gastgeber knapp mit 4:3/SO durch. Es war der dritte Sieg der „Eisbären“ im dritten AHL-Duell mit den Slowenen.

Dem neuen Tabellenzweiten Adler Stadtwerke Kitzbühel stehen zwei schwere Auswärtsspiele bei Liganeuling KHL Sisak bevor. Sowohl am Freitag als auch am Samstag treffen beide Teams in Kroatien aufeinander. Während Sisak weiterhin kein Spiel nach regulärer Spielzeit verloren hat und in der Tabelle bereits unmittelbar hinter Kitzbühel auf Platz drei liegt, unterlagen die „Adler“ am Dienstag im Spiel um die Tabellenführung Zell am See knapp mit 4:5, womit sie nun einen Zähler Rückstand auf EKZ haben. Ihr Vorsprung auf Sisak beträgt vier Punkte. Beim Doubleheader in Kroatien stehen sich die beiden besten Defensiven der AHL gegenüber. SIS kassierte erst 17 Gegentore, gefolgt vom KEC mit 24 Gegentreffern.

Der Tabellenvierte Rittner Buam SkyAlps bekommt es zu Allerheiligen mit dem Zwölftplatzierten EC Bregenzerwald zu tun. Die Vorarlberger feierten am Dienstag den ersten Sieg nach zuvor sieben Niederlagen am Stück. Ritten behielt bei Jesenice mit 3:1 die Oberhand, womit sie in der Tabelle an den Slowenen vorbeizogen. Unter anderem verbuchte Ethan Szypula zwei Punkte, womit der Kanadier mit 24 Scorerpunkten alleiniger Ligatopscorer ist. Das erste Saisonduell mit den „Wäldern“ konnte der Titelverteidiger auswärts knapp mit 3:2 für sich entscheiden.

Die 1:3-Niederlage von SIJ Acroni Jesenice gegen Ritten war erst ihre zweite Saisonniederlage nach regulärer Spielzeit. In der Tabelle rutschten die Slowenen somit auf Platz fünf zurück. Am Freitag gastieren sie beim HC Gherdeina valgardena.it. Der Tabellensiebente war am Dienstag nicht im Einsatz, feierte zuletzt aber drei Siege am Stück. Beide Teams standen sich in dieser Saison noch nicht gegenüber. In der vergangenen Spielzeit setzte sich Gröden in drei von vier Begegnungen durch.

Außerdem stehen sich am Freitag die Hockey Unterland Cavaliers und die Red Bull Hockey Juniors gegenüber. Während sich die Cavaliers aktuell im Höhenflug befinden, sie konnten in den vergangenen sieben Spielen punkten und sogar fünf gewinnen, befinden sich die Juniors mit fünf Niederlagen am Stück auf einer Talfahrt. Am Dienstag unterlagen die Salzburger zu Hause Sisak mit 0:3, Unterland bezwang vor heimischem Publikum Cortina mit 4:1. Das Aufeinandertreffen am Freitag wird das erste in dieser Saison sein. In den vergangenen beiden Spielzeit standen sich Unterland und Salzburg im Viertelfinale gegenüber. Beide Male setzten sich die Juniors durch: 2024 mit 4:1, 2023 mit 4:0.

Alps Hockey League:

Donnerstag, 31.10.2024:

19.00 Uhr: Wipptal Broncos Weihenstephan – S.G. Cortina Hafro

Referees: GIACOMOZZI, PIRAS, Pace, Scalzeri. | >> valcome.tv <<

Freitag, 01.11.2024:

18.00 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – HK RST Pellet Celje

Referees: BAJT, MOIDL D., Miklic, Moidl M. | >> valcome.tv <<

18.00 Uhr: Hockey Unterland Cavaliers – Red Bull Hockey Juniors

Referees: STEFENELLI, VIRTA, Brondi, Pace. | >> valcome.tv <<

18.00 Uhr: Rittner Buam SkyAlps – EC Bregenzerwald

Referees: OREL, WIDMANN, Telesklav, Wucherer. | >> valcome.tv <<

18:30 Uhr: KHL Sisak – Adler Stadtwerke Kitzbühel

Referees: LESNIAK, METZINGER, Javornik, Knez. | >> valcome.tv <<

19.30 Uhr: HC Gherdeina valgardena.it – SIJ Acroni Jesenice

Referees: EGGER, LAZZERI, Cusin, Formaioni. | >> valcome.tv <<

Samstag, 02.11.2024:

18.30 Uhr: KHL Sisak – Adler Stadtwerke Kitzbühel

Referees: BROCK, WENUSCH, Legat, Preiser. | >> valcome.tv <<