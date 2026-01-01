Aktuelle Seite: Home > Sport > Sieg für Kasper und Detroit zum Jahresausklang
Kasper bejubelte Sieg zum Jahresende

Sieg für Kasper und Detroit zum Jahresausklang

Donnerstag, 01. Januar 2026 | 09:28 Uhr
Kasper bejubelte Sieg zum Jahresende
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BRUCE BENNETT
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Für die Detroit Red Wings und Marco Kasper hat das Kalenderjahr in der NHL erfolgreich geendet. Nach dem 2:1 daheim gegen die Winnipeg Jets liegt das Team in der Atlantic Division weiterhin voran. Die Treffer für Detroit erzielten Dylan Larkin und Mason Appleton im ersten Drittel, auf der anderen Seite war im dritten Logan Stanley erfolgreich. Beim 4:2 der Nashville Predators gegen die Vegas ⁠Golden Knights machte Steven Stamkos seinen 600. Karrieretreffer in der NHL perfekt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Skifahrer lässt Hund zwei Stunden im SUV frieren
Kommentare
67
Skifahrer lässt Hund zwei Stunden im SUV frieren
“Warum böllern erwachsene Menschen eigentlich noch?”
Kommentare
46
“Warum böllern erwachsene Menschen eigentlich noch?”
Maskenaffäre: Freispruch für Zerzer und Wegher
Kommentare
45
Maskenaffäre: Freispruch für Zerzer und Wegher
Wildcampen in Südtirol: Kontroverse zwischen Campern und HGV
Kommentare
41
Wildcampen in Südtirol: Kontroverse zwischen Campern und HGV
Influenza-Variante K wütet in Norditalien
Kommentare
41
Influenza-Variante K wütet in Norditalien
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 