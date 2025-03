Sieg für Minnesota und Rossi in NHL gegen Boston

Von: APA/Reuters

Minnesota Wild und Österreich-Legionär Marco Rossi haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL nach drei Niederlagen wieder einen Sieg gefeiert. Das Team aus St. Paul gewann am Sonntag (Ortszeit) das Heimspiel gegen die Boston Bruins mit 1:0. Die Wild bleiben damit auf Play-off-Kurs. Rossi gelang es in der torarmen Partie nicht, sich viel in Szene zu setzen. Bei einer Eiszeit von 20:36 Minuten blieb der Vorarlberger ohne Scorerpunkt.

Rossi hält damit nach 61 Saisonspielen weiter bei 21 Toren und 30 Assists. Das Tor des Tages erzielte der Kanadier Frederick Gaudreau, Wild-Goalie Filip Gustavsson verbuchte seinen vierten Saison-Shutout. Bei Minnesota stand der erst am Samstag von den Nashville Predators verpflichtete Gustav Nyquist auf dem Eis, der Schwede spielte in einer Reihe mit Rossi.

Pittsburgh-Star Sidney Crosby unterlag zwar daheim mit den Penguins den Toronto Maple Leafs 5:6 nach Verlängerung, übernahm persönlich aber Platz zehn der All-Time-List der NHL an Assists. Durch zwei Vorlagen gegen die Kanadier hält der 37-Jährige nun bei 1.050 Karriere-Assists und damit einen mehr als der legendäre Gordie Howe. Crosby erzielte bei der Niederlage auch einen Treffer, mit insgesamt 611 NHL-Toren nimmt er nun im ewigen Ranking Platz 18 ein.