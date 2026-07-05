Sieg und Rekord für Djokovic im Wimbledon-Achtelfinale

Von: APA/Reuters

Tennis-Superstar Novak Djokovic ist beim Rasen-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon weiter mittendrin statt nur dabei. Der Serbe setzte sich am Sonntag mit 7:6(6),6:3,3:6,6:3 gegen den russischen Qualifikanten Roman Safiullin durch und erreichte damit erneut das Viertelfinale. Djokovic feierte seinen 106. Sieg im All England Club – das ist ein neuer Rekord. Bei den Frauen kamen vorerst die US-Amerikanerin Jessica Pegula und die Tschechin Karolina Muchova weiter.

Unter der sengenden Sonne auf dem Centre Court verlief das Match für den als Nummer sieben gesetzten Djokovic alles andere als reibungslos. Er verlor zweimal seinen Aufschlag durch für ihn untypische Fehler, konnte aber bei einem Rückstand von 2:5 zwei Satzbälle abwehren und entschied den ersten Satz in einem hart umkämpften Tiebreak für sich. Den zweiten Durchgang gewann er dank feinen Serve-and-Volley-Spiels. Doch Safiullin, die Nummer 132 der Welt, stellte Djokovic weiterhin auf die Probe und sicherte sich den dritten Satz.

“Weiterer hart erkämpfter Sieg”

Nach einem hart umkämpften Spiel zum Auftakt des vierten Satzes legte Djokovic aber noch eine Schippe drauf, um den Sieg unter Dach und Fach zu bringen. Zum Drüberstreuen übertraf der 39-Jährige damit auch seinen eigenen Allzeit-Rekord an Siegen in Wimbledon. Im Viertelfinale trifft der “Djoker” entweder auf den an Position drei gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime oder den Spanier Alejandro Davidovich Fokina.

“Ein weiterer hart erkämpfter Sieg”, sagte Djokovic. “Roman ist sehr gut und sehr aggressiv ins Spiel gekommen. Ich habe mich auf dem Platz nicht so wohl gefühlt.” Er habe “großen Respekt” vor Safiullin. “Ich wusste, dass es eine Herausforderung werden würde, mit ihm im Ballwechsel zu bleiben, vor allem gegen Ende, als man fast das gesamte Match gegen den Wind spielen musste.”

Pegula und Muchova weiter

Pegula, die Nummer vier im Frauen-Feld, hatte zuvor nach Startschwierigkeiten 4:6,6:3,6:1 in einem US-amerikanischen Duell mit der als Nummer 16 gesetzte Iva Jovic gewonnen. Ihr folgte Muchova, die wiederum ihre Landsfrau Barbora Krejcikova, die Wimbledon-Siegerin von 2024, 7:5,5:7,6:3 bezwang.