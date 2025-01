Siege für Liverpool und Crystal Palace – Arsenal nur 2:2

Von: apa

Liverpool steuert weiterhin dem Gewinn der englischen Fußball-Meisterschaft entgegen. Die “Reds” feierten am Samstag durch späte Tore von Darwin Nunez (91., 93.) einen 2:0-Auswärtssieg gegen Brentford und liegen damit bei einem Spiel weniger sechs Punkte vor dem Zweiten Arsenal, der daheim gegen Aston Villa nur ein 2:2 erreichte. Nach wie vor auf Erfolgskurs befindet sich Crystal Palace – der Club von Trainer Oliver Glasner setzte sich bei West Ham mit 2:0 durch.

Liverpool hatte gegen Brentford hart zu kämpfen, der eingewechselte Goalgetter Nunez erlöste den Spitzenreiter erst kurz vor Schluss und bescherte den Gästen damit den ersten Liga-Sieg in diesem Jahr. Arsenal verlor an Boden – trotz einer 2:0-Führung durch Gabriel Martinelli (35.) und Kai Havertz (55.) gab es gegen Aston Villa am Ende nur ein 2:2, weil Youri Tielemans (60.) und Ollie Watkins (68.) für den Club aus Birmingham erfolgreich waren.

Crystal Palace ergatterte dank eines Doppelpacks von Jean-Philippe Mateta (48., 89./Elfmeter) neuerlich drei Punkte. Das Glasner-Team holte damit aus den vergangenen sechs Bewerbspartien vier Siege und zwei Unentschieden, hat die jüngsten drei Matches allesamt gewonnen und schob sich in der Tabelle an die zwölfte Stelle. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt bereits elf Punkte.