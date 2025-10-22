Siege für makellose Bayern und Real in Champions League

Von: apa

Nach drei Spieltagen in der Fußball-Champions-League sind noch fünf Teams makellos. Nach Titelverteidiger Paris, Inter Mailand und Arsenal gesellten sich am Mittwoch noch der FC Bayern München und Real Madrid dazu. Die Bayern hatten wenig Mühe mit Club Brügge und gewannen 4:0, ÖFB-Ass Konrad Laimer war dabei an drei Treffern beteiligt. Real besiegte Juventus Turin mit 1:0. Liverpool beendete seine Niederlagenserie und gewann bei Eintracht Frankfurt 5:1.

In München schoss der 17-jährige Lennart Karl die Bayern sehenswert früh in Führung (5.). Neun Minuten später legte Laimer per Stanglpass auf Harry Kane auf, der wenig Mühe hatte zu erhöhen. Den Treffer von Luis Diaz (34.) bereitete der Salzburger via Doppelpass vor. Nicolas Jackson besorgte nach der Pause das 4:0 (79.). Auch hier hatte Laimer seine Füße im Spiel: Nach einem geblockten Schuss des 28-Jährigen landete der Ball bei Jackson, der den Schlusspunkt setzte. Laimer spielte durch, die Münchner sind nun Tabellenzweiter hinter PSG.

In Madrid konnte David Alaba verletzungsbedingt (Wadenmuskelzerrung) nur zusehen. Der ÖFB-Kapitän durfte über den Siegestreffer von Jude Bellingham, der nach einem Vinicius-Stangentreffer abstaubte (57.), gegen Juventus jubeln. Damit empfangen die Madrilenen am Sonntag (16.15 Uhr) mit einem Erfolgserlebnis im Rücken den FC Barcelona zum “Clasico”.

Liverpool mit Erfolgserlebnis

Liverpool beendete unterdessen seine vier Spiele dauernde Niederlagenserie. In Frankfurt gingen die “Reds” allerdings zunächst in Rückstand durch einen Treffer des Ex-Salzburgers Rasmus Kristensen, der via Innenstange traf (26.). Doch die Engländer drehten die Partie noch vor der Pause: Hugo Ekitike besorgte gegen seinen Ex-Club im Konter den Ausgleich (34.), während LFC-Kapitän Virgil van Dijk (39.) und Ibrahima Konate (44.) jeweils nach Eckbällen per Kopf auf 3:1 stellten. Cody Gakpo (66.) und Dominik Szoboszlai (70.) machten es schließlich deutlich.

In London verteilte Ajax Amsterdam gegen Chelsea Gastgeschenke und verlor 1:5. Die Niederländer spielten nach einer frühen Rote Karte für Kapitän Kenneth Taylor (15.) mehr als 70 Minuten in Unterzahl und verursachten auch noch zwei Elfmeter. Marc Guiu, Moises Caicedo, Enzo Fernandez (Elfer), Estevao (Elfer) sowie Tyrique George bewerkstelligten den klaren Erfolg des Club-Weltmeisters. Tottenham erkämpfte mit Kevin Danso in Monaco ein 0:0, während ÖFB-Offensivspieler Muhammed Cham das 0:0 seines Clubs Slavia Prag bei Atalanta Bergamo von der Bank aus sah.

Sporting Lissabon drehte gegen Olympique Marseille ein 0:1 nach der Pause noch in einen 2:1-Heimerfolg. Zu verdanken war dies Marseilles Emerson, der kurz vor dem Pausenpfiff Gelb-Rot nach einer Schwalbe sah. Der VAR hatte den Italiener entlarvt, statt Elfmeter gab es einen Platzverweis. In den Frühpartien besiegte Athletic Bilbao daheim Karabach Agdam ebenso mit 3:1 wie Galatasaray in Istanbul Bodö/Glimt. Yusuf Demir saß bei den Türken auf der Ersatzbank.