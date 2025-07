Siffredi und Peretti triumphieren beim 30. Südtirol Dolomiti Superbike

Von: luk

Niederdorf – Die Jubiläumsausgabe des Südtirol Dolomiti Superbike hat am Samstag in Niederdorf zwei Favoritensiege hervorgebracht. Im Eliterennen der Männer setzte sich auf den 123 Kilometern mit 3400 Höhenmetern der frischgebackene Italienmeister Andrea Siffredi im Zielsprint gegen Diego Rosa durch. Bei den Damen rollte Vize-Italienmeisterin Claudia Peretti nach 85 Kilometern und 2360 Höhenmetern als Erste über die Ziel-Linie.

Insgesamt waren über 2500 begeisterte Bikerinnen und Biker bei der möglicherweise letzten Ausgabe des renommierten MTB-Marathons in der Dolomitenregion 3 Zinnen mit von der Partie und freuten sich nicht nur über eine einmal mehr toporganisierte Veranstaltung, sondern auch über nahezu perfekte äußere Bedingungen.

Bei leicht wolkenverhangenem Himmel und recht kühlen Temperaturen um knapp 10 Grad Celsius brachen die über 2500 Bikerinnen und Biker aus 38 verschiedenen Nationen am Morgen auf, um die „Legende“ in Angriff zu nehmen. Darunter auch zahlreiche Elite-Radsportlerinnen und -Radsportler, die sich einen packenden Kampf um den Tagessieg bei der Jubiläumsausgabe lieferten. Die Blicke waren dabei besonders auf Andrea Soffredi gerichtet, der am vergangenen Wochenende in Borno in der Provinz Brescia den Italienmeistertitel gewonnen hatte. Der 26-Jährige, der auch Vize-Europameister ist, wurde seiner Favoritenrolle gerecht – auch wenn er den Sieg mit einer Gesamtzeit von 4:43.06,2 Stunden mit nur 0,1 Sekunden Vorsprung auf Diego Rosa, einen weiteren „Azzurro“, sicherstellen konnte.

Nach dem Start hatten sich Rosa und Siffredi mit 16 weiteren Fahrern an die Spitze gesetzt. Auf den folgenden Kilometern bergauf zur Rotwand lichtete sich die Spitzengruppe allmählich. So befanden sich im Abschnitt zwischen dem Haunold und Schluderbach sieben Fahrer in Front: Neben Siffredi und Rosa waren auch Davide Foccoli, Alessio Agostinelli, Nicola Taffarel, Stefano Goria und Diego Alfonso Arias Cuervo mit von der Partie. Der Anstieg zur Plätzwiese sorgte jedoch wie bereits in den vergangenen Jahren für eine Vorentscheidung. Siffredi und Rosa setzten sich vom Rest der Gruppe ab und erreichten das Ziel mit einem Vorsprung von fast 52 Sekunden auf den drittplatzierten Stefano Goria. Platz vier ging an den Kolumbianer Diego Alfonso Arias Cuervo, Rang fünf an Nicola Taffarel, einen weiteren starken Biker aus Italien.

Claudia Peretti gewinnt in einem hart umkämpften Rennen – Tschurtschenthaler 5.

Eine Stunde davor hatte im Ortszentrum von Niederdorf Claudia Peretti über ihren zweiten Erfolg nach 2022 beim Südtirol Dolomiti Superbike gejubelt. Auch für die Lombardin waren die letzten Kilometer entscheidend. Bis zu den Plätzwiesen (67 Kilometer) fuhr die Siegerin nämlich gemeinsam mit der Emilianerin Chiara Gualandi. In der anschließenden Abfahrt konnte Peretti, die bereits bei den MTB-Marathon-Europameisterschaften 2022 und 2024 den dritten Platz belegt hatte, wertvolle Sekunden herausholen und erreichte den Zielbogen nach 3:48.43,0 Stunden. Gualandi folgte 43 Sekunden später und wurde Zweite.

Nach dem Start hatten sich die beiden Top-Bikerinnen Giorgia Marchet aus Feltre an die Spitze gesetzt, dicht gefolgt von Lokalmatadorin Agnes Tschurtschenthaler aus Sexten und Greta Recchia aus dem Latium. Im Abschnitt zwischen Toblach und Schluderbach setzten sich Peretti und Gualdi von Marchet, Recchia und Tschurtschenthaler ab. Am Ende wurde Marchet, die aus dem Veneto kommt, Dritte.

Allodi ist auf der mittleren Distanz konkurrenzlos

Der Sieg im 85-Kilometer-Rennen der Männer ging an Lorenzo Allodi. Auf den ersten Abschnitten des Rennens fuhr der Radler aus Parma mit jenen Teilnehmern mit, die die 123 Kilometer in Angriff nahmen. An der Streckengabelung angekommen, entschied er sich jedoch für die mittlere Route, wo die Konkurrenz ihm nicht gewachsen war. Der 24-Jährige aus der Emilia-Romagna die Ziellinie nach 3:12.10,1 Stunden überquerte. Zehn Minuten später kam mit Davide Mancin Majoni ein weiterer „Azzurro“ in Niederdorf an, während Daniel Webhofer aus Österreich die drittschnellste Zeit erzielte.

Auf der klassischen Distanz (60 km/1570 hm) gab es zwei Südtiroler Siege beim 30. Südtirol Dolomiti Superbike. Bei den Männern setzte sich Armin Dalvai durch. Der Biker aus Altrei ist amtierender Master-Europameister und -Italienmeister und kam nach 2:18.24,0 Stunden an. Das Damenrennen entschied hingegen Lena Kahn aus Toblach für sich (3:01.27,4 Stunden).

Ergebnisse 30. Südtirol Dolomiti Superbike

Elite Männer (123 km)

1. Andrea Siffredi ITA/Scott Racing 4:43.06,2 Stunden

2. Diego Rosa ITA/ FOL MTB Racing Team 4:43.06,3

3. Stefano Goria ITA/Scott Racing Team 4:43.57,9

4. Diego Alfonso Arias Cuervo COL/ Metallurgica Veneta MTB Pro Team 4:45.32,7

5. Nicola Taffarel ITA/Metallurgica Veneta MTB Pro Team 4:47.17,1

Elite femminile (85 km)

1. Claudia Peretti ITA/Olympia Factory Team 3:48.43,0

2. Chiara Gualandi ITA/Soudal Leecougan International Team 3:49.26,0

3. Giorgia Marchet ITA/KTM Protek Elettrosystem 3:50.23,6

4. Greta Recchia ITA/Piraz Coaching MTB Academy 3:54.18,7

5. Agnes Tschurtschenthaler ITA/Team Cingolani-Specialized 3:54.22,5

Alle Ergebnisse: https://www.datasport.com/live/ranking/?racenr=27301