Simon Bourque verstärkt die Abwehr der Foxes

Von: Ivd

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia teilt offiziell mit, eine Vereinbarung mit dem kanadischen Verteidiger Simon Bourque für die Saison 2024/25 getroffen zu haben. Der 27-jährige kehrt somit in die ICE Hockey League zurück, wo er bereits zwischen 2021 und 2023 mit Innsbruck spielte.

Bourque (185 Zentimeter und 90 Kilogramm) ist ein solider Verteidiger mit einem ausgezeichneten offensiven Instinkt und kann sowohl im Powerplay als auch im Penalty Killing eingesetzt werden. In zwei Saisonen in Tirol gehörte er stets zu den punktbesten Verteidigern der Liga. Die letzte Saison verbrachte er in Norwegen, wo er für die Stavanger Oilers spielte.

Die Karriere

In den kanadischen Jugendmannschaften machte er sich einen Namen und wurde 2015 von den Montreal Canadiens gedraftet (sechste Runde, 177. Wahl), und debütierte im selben Jahr in der American Hockey League mit den St. John’s IceCaps. In der Saison 2017/18 absolvierte er seine erste vollständige AHL-Saison mit den Laval Rocket, bevor er in USports und LNAH weiterspielte. 2020 kam er erstmals nach Europa, nach Frankreich, wo er in 23 Spielen für Bordeaux 24 Punkte (vier Tore, 20 Assists) erzielte. Danach wechselte er nach Innsbruck, wo er in zwei Saisonen elf Tore und 48 Assists in 100 Einsätzen verbuchte. Zuletzt spielte er in Norwegen, wo er mit den Stavanger Oilers das Halbfinale erreichte und die Saison mit 41 Punkten (zehn Tore, 31 Assists) in 55 Spielen zwischen Liga und Champions Hockey League abschloss.

„Da ich zwei Jahre in Innsbruck gespielt habe, kenne ich die Gegend und meine Freundin und ich haben uns in diese Orte verliebt, aber natürlich wurde meine Wahl durch die Ambitionen von Bozen bestimmt. Es ist ein traditionsreicher Verein, eine Mannschaft gegen die es immer schwer ist zu spielen und die vor allem immer gewinnen will. Außerdem habe ich, wenn auch als Gegner, erlebt, was es bedeutet, vor den weiß-roten Fans zu spielen: Die Atmosphäre ist einfach unglaublich. Ich weiß, dass wir eine großartige Gruppe haben werden, die um den Titel kämpfen wird. Persönlich möchte ich alles tun, um meinen Teamkollegen sowohl in der Defensive als auch in der Offensive zu helfen. Das Niveau der Liga wird immer höher und die Konzentration muss das ganze Jahr über hoch sein.“