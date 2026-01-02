Von: Ivd

Bozen – Simone Verdi ist ein neuer Spieler des FC Südtirol. Die Weißroten haben sich mit Como 1907, dem Inhaber der Transferrechte, auf einen festen Transfer des 33-jährigen Offensivspielers geeinigt. Verdi hat beim FC Südtirol einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterzeichnet, inklusive Option auf eine weitere Spielzeit.

Verdi wurde am 12. Juli 1992 in Broni (Provinz Pavia) geboren und begann seine fußballerische Laufbahn in der Jugend von Audax Travacò. Bereits im Alter von elf Jahren wechselte er in die renommierte Nachwuchsakademie des AC Mailand, wo er sämtliche Jugendmannschaften bis zur „Primavera“ durchlief. Sein Profidebüt für die „Rossoneri“ feierte er im Alter von 17 Jahren im Italienpokal gegen Novara.

Im Sommer 2011 wurden seine Spielerrechte vom FC Torino erworben. Mit den „Granata“ absolvierte Verdi in der Serie B seine erste vollständige Profisaison und kam in weiterer Folge auch zu ersten Einsätzen in der Serie A. Im Winter 2013 wechselte er leihweise zu Juve Stabia in die zweite Liga, ehe er in der Saison 2013/14 – ebenfalls auf Leihbasis – für Empoli in der Serie B auflief. Mit den Toskanern gelang ihm der Aufstieg in die Serie A, wo er sich in der darauffolgenden Spielzeit nachhaltig etablieren konnte.

Im Sommer 2015 wurde die Mitinhaberschaft seiner Transferrechte zwischen dem FC Torino und dem AC Mailand zugunsten der „Rossoneri“ aufgelöst. Anschließend wechselte Verdi auf Leihbasis zum spanischen Erstligisten Eibar, ehe er die Rückrunde der Saison 2015/16 in der Serie A bei Carpi unter Trainer Fabrizio Castori bestritt.

Zu Beginn der Saison 2016/17 wurden Verdis Spielerrechte von Bologna erworben. Dort absolvierte er zwei äußerst starke Spielzeiten in der Serie A, wobei er in der zweiten Saison zehn Tore und zehn Vorlagen verbuchte. Während dieser Zeit öffneten sich für ihn auch die Tore der italienischen A-Nationalmannschaft, für die er zwischen März 2017 und Juni 2018 insgesamt vier Länderspiele bestritt.

Die überzeugenden Leistungen im Trikot von Bologna ebneten Verdi den Weg zum SSC Neapel, mit dem er in der Saison 2018/19 zudem sein Debüt in der Champions League feierte. In der darauffolgenden Spielzeit kehrte der Offensivspieler auf Leihbasis zum FC Torino zurück, der ihn im September 2020 schließlich endgültig verpflichtete.

Im Winter 2022 wechselte Verdi auf Leihbasis zu Salernitana, wo er mit fünf Toren maßgeblich zum Klassenerhalt in der Serie A beitrug. Auch in der darauffolgenden Saison, die er leihweise bei Hellas Verona verbrachte, hatte er mit fünf Treffern entscheidenden Anteil am Ligaverbleib.

Zu Beginn der Saison 2023/24 schloss sich Verdi dem damaligen Serie B-Club Como an, dem er mit acht Toren und zwei Vorlagen zur historischen Rückkehr in die Serie A verhalf. Nach neun Einsätzen in der höchsten Spielklasse für die „Lariani“ wechselte er im Winter zu Sassuolo, wo er seinen zweiten aufeinanderfolgenden Aufstieg in die Serie A feiern konnte.

In seiner bisherigen fußballerischen Laufbahn sammelte Verdi 241 Einsätze in der Serie A, in denen er 37 Tore erzielte, sowie 115 Spiele in der zweiten Liga mit 15 Treffern.

Der FC Südtirol heißt Simone Verdi herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche Zeit in Bozen.