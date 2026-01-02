Aktuelle Seite: Home > Sport > Simone Verdi ist ein neuer Spieler des FC Südtirol
Vertrag bis 2026

Simone Verdi ist ein neuer Spieler des FC Südtirol

Freitag, 02. Januar 2026 | 14:35 Uhr
Simone Verdi
FC Südtirol
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Simone Verdi ist ein neuer Spieler des FC Südtirol. Die Weißroten haben sich mit Como 1907, dem Inhaber der Transferrechte, auf einen festen Transfer des 33-jährigen Offensivspielers geeinigt. Verdi hat beim FC Südtirol einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterzeichnet, inklusive Option auf eine weitere Spielzeit.

Verdi wurde am 12. Juli 1992 in Broni (Provinz Pavia) geboren und begann seine fußballerische Laufbahn in der Jugend von Audax Travacò. Bereits im Alter von elf Jahren wechselte er in die renommierte Nachwuchsakademie des AC Mailand, wo er sämtliche Jugendmannschaften bis zur „Primavera“ durchlief. Sein Profidebüt für die „Rossoneri“ feierte er im Alter von 17 Jahren im Italienpokal gegen Novara.

Im Sommer 2011 wurden seine Spielerrechte vom FC Torino erworben. Mit den „Granata“ absolvierte Verdi in der Serie B seine erste vollständige Profisaison und kam in weiterer Folge auch zu ersten Einsätzen in der Serie A. Im Winter 2013 wechselte er leihweise zu Juve Stabia in die zweite Liga, ehe er in der Saison 2013/14 – ebenfalls auf Leihbasis – für Empoli in der Serie B auflief. Mit den Toskanern gelang ihm der Aufstieg in die Serie A, wo er sich in der darauffolgenden Spielzeit nachhaltig etablieren konnte.

Im Sommer 2015 wurde die Mitinhaberschaft seiner Transferrechte zwischen dem FC Torino und dem AC Mailand zugunsten der „Rossoneri“ aufgelöst. Anschließend wechselte Verdi auf Leihbasis zum spanischen Erstligisten Eibar, ehe er die Rückrunde der Saison 2015/16 in der Serie A bei Carpi unter Trainer Fabrizio Castori bestritt.

Zu Beginn der Saison 2016/17 wurden Verdis Spielerrechte von Bologna erworben. Dort absolvierte er zwei äußerst starke Spielzeiten in der Serie A, wobei er in der zweiten Saison zehn Tore und zehn Vorlagen verbuchte. Während dieser Zeit öffneten sich für ihn auch die Tore der italienischen A-Nationalmannschaft, für die er zwischen März 2017 und Juni 2018 insgesamt vier Länderspiele bestritt.

Die überzeugenden Leistungen im Trikot von Bologna ebneten Verdi den Weg zum SSC Neapel, mit dem er in der Saison 2018/19 zudem sein Debüt in der Champions League feierte. In der darauffolgenden Spielzeit kehrte der Offensivspieler auf Leihbasis zum FC Torino zurück, der ihn im September 2020 schließlich endgültig verpflichtete.

Im Winter 2022 wechselte Verdi auf Leihbasis zu Salernitana, wo er mit fünf Toren maßgeblich zum Klassenerhalt in der Serie A beitrug. Auch in der darauffolgenden Saison, die er leihweise bei Hellas Verona verbrachte, hatte er mit fünf Treffern entscheidenden Anteil am Ligaverbleib.

Zu Beginn der Saison 2023/24 schloss sich Verdi dem damaligen Serie B-Club Como an, dem er mit acht Toren und zwei Vorlagen zur historischen Rückkehr in die Serie A verhalf. Nach neun Einsätzen in der höchsten Spielklasse für die „Lariani“ wechselte er im Winter zu Sassuolo, wo er seinen zweiten aufeinanderfolgenden Aufstieg in die Serie A feiern konnte.

In seiner bisherigen fußballerischen Laufbahn sammelte Verdi 241 Einsätze in der Serie A, in denen er 37 Tore erzielte, sowie 115 Spiele in der zweiten Liga mit 15 Treffern.

Der FC Südtirol heißt Simone Verdi herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche Zeit in Bozen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
40 Tote bei Silvesterparty im schweizerischen Crans-Montana
Kommentare
60
40 Tote bei Silvesterparty im schweizerischen Crans-Montana
Überlebenskampf: Alpenhütten müssen simpler werden
Kommentare
51
Überlebenskampf: Alpenhütten müssen simpler werden
Bulgarien führt als 21. Land den Euro als Währung ein
Kommentare
38
Bulgarien führt als 21. Land den Euro als Währung ein
Tisens: Hybridfahrzeug brennt völlig aus
Kommentare
35
Tisens: Hybridfahrzeug brennt völlig aus
Das sagen Schamanen für 2026 voraus
Kommentare
33
Das sagen Schamanen für 2026 voraus
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 