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Sinja Kraus steht im Kitzbühel-Finale

Sinja Kraus steht im Finale von Kitzbühel

Samstag, 18. Juli 2026 | 14:08 Uhr
Sinja Kraus steht im Kitzbühel-Finale
APA/APA/EVA MANHART/EVA MANHART
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Von: apa

Sinja Kraus hat bei der Rückkehr des Frauentennis nach Kitzbühel am Samstag das Finale erreicht. Die 24-jährige Wienerin besiegte die als Nummer 5 gesetzte Spanierin Marina Bassols Ribera nach 2:11 Stunden 3:6,6:4,6:1. Kraus trifft beim WTA125-Challenger nun entweder auf Landsfrau Julia Grabher oder die topgesetzte Slowenin Veronika Erjavec. Kraus verbesserte sich im Live-WTA-Ranking an die 87. Stelle, ihre bisher beste Position.

“Es war heute wirklich superschwer für mich. Ich habe gestern mit vollstem Selbstvertrauen gespielt, heute hat gar nichts geklappt am Anfang. Ich habe nur mit mir gehadert”, resümierte Kraus noch auf dem Court. Später meinte sie: “Gut spielen und gewinnen kann jeder”, denn sie zeigte keinesfalls ihr bestes Tennis. Dennoch sei sie stolz, sich da noch rausgezogen zu haben.

Nach Fehlstart noch zum Sieg

Kraus fand im ersten Satz lange nicht ins Spiel, auch wenn ihr nach einem 0:2 zunächst noch ein Rebreak gelang. Nach weiteren Aufschlagverlusten zum 1:3 und 1:5, verkürzte die Wienerin nach Abwehr von zwei Satzbällen noch auf 3:5, danach nutzte Bassols Ribera aber ihre dritte Chance zum 6:3.

Im zweiten Durchgang schien sich Kraus zu stabilisieren und führte bald 2:0, die rasche Wende gelang aber nicht. Kraus verspielte eine 3:1-Führung, doch sie blieb dran, und dann gelang ihr dank eines Doppelfehlers der Spanierin das entscheidende Break zum 6:4-Satzgewinn. Im dritten Satz hatte Kraus klar die Oberhand.

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