Sinja Kraus verliert WTA-1000-Premiere in Miami

Von: apa

Sinja Kraus hat ihre Premiere in einem WTA-1000-Hauptbewerb am Donnerstag in Miami verloren. Die bald 24-jährige Wienerin, die sich erstmals für ein Turnier dieser Kategorie qualifiziert hatte, musste sich der US-Amerikanerin Alycia Parks nach hartem Kampf und 1:45 Stunden 5:7,6:7(4) beugen. Später war auch die mit einer Wildcard versehene Osttirolerin Lilli Tagger gegen die Deutsche Ella Seidel noch im Einsatz.

Kraus hatte im ersten Satz ein 2:5 noch aufgeholt, ehe sie diesen noch verlor. Im zweiten Durchgang war sie gut auf Kurs Satzausgleich, führte 4:0, aber ihrer Gegnerin gelang es, das Ruder wieder herumzureißen. Kraus rettete sich mit einem Zu-Null-Service-Spiel bei 5:6 ins Tiebreak, in dem sie aber von Beginn an ins Hintertreffen geriet.