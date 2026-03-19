Aktuelle Seite: Home > Sport > Sinja Kraus verliert WTA-1000-Premiere in Miami
Sinja Kraus verlor WTA-1000-Premiere in Miami

Sinja Kraus verliert WTA-1000-Premiere in Miami

Donnerstag, 19. März 2026 | 18:01 Uhr
Sinja Kraus verlor WTA-1000-Premiere in Miami
APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

Sinja Kraus hat ihre Premiere in einem WTA-1000-Hauptbewerb am Donnerstag in Miami verloren. Die bald 24-jährige Wienerin, die sich erstmals für ein Turnier dieser Kategorie qualifiziert hatte, musste sich der US-Amerikanerin Alycia Parks nach hartem Kampf und 1:45 Stunden 5:7,6:7(4) beugen. Später war auch die mit einer Wildcard versehene Osttirolerin Lilli Tagger gegen die Deutsche Ella Seidel noch im Einsatz.

Kraus hatte im ersten Satz ein 2:5 noch aufgeholt, ehe sie diesen noch verlor. Im zweiten Durchgang war sie gut auf Kurs Satzausgleich, führte 4:0, aber ihrer Gegnerin gelang es, das Ruder wieder herumzureißen. Kraus rettete sich mit einem Zu-Null-Service-Spiel bei 5:6 ins Tiebreak, in dem sie aber von Beginn an ins Hintertreffen geriet.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Spritpreise sinken “um 25 Cent pro Liter für alle”
Kommentare
83
Spritpreise sinken “um 25 Cent pro Liter für alle”
Südtirol schnupft
Kommentare
66
Südtirol schnupft
Diesel so teuer wie lange nicht: Regierung prüft 100-Euro-Bonus
Kommentare
63
Diesel so teuer wie lange nicht: Regierung prüft 100-Euro-Bonus
Benito Mussolini bleibt Ehrenbürger von Trient
Kommentare
51
Benito Mussolini bleibt Ehrenbürger von Trient
Nachhaltig unterwegs: Südtirols Guest Pass begeistert Europa
Kommentare
38
Nachhaltig unterwegs: Südtirols Guest Pass begeistert Europa
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 