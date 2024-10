Von: mk

Peking – Südtirols Tennisstar Jannik Sinner steht im Achtelfinale des Masterturniers von Peking. Der Weltranglistenerste besiegte den Argentinier Tomas Etcheverry am Sonntag-Vormittag (MESZ) nach einem harten Kampf in drei Sätzen mit 2:1. Mehr lest ihr auf SportNews.bz!