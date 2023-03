Sinner bezwingt Rublev in zwei Sätzen

Sexten/Miami – Jannik Sinner hat beim Masters-Turnier in Miami auch Andrey Rublev bezwungen und zieht nun souverän ins Viertelfinale ein.

Der 21-Jährige schaffte es in Florida zum dritten Mal in Folge in die Runde der letzten Acht, berichtet SportNews.bz.

Am Dienstag schlug der Sextner Andrey Rublev mit einer fabelhaften Leistung mit 6:2 und 6:4. Rublev ist derzeit die Nummer sieben der Welt.

Der 25-Jährige aus Moskau hatte unter anderem Probleme beim Service. Ihm gelang im ersten Satz kein einziges Ass. Für Sinner war es hingegen eine der besten Saisonleistungen.