Sinner führte Italien ins Davis-Cup-Finale

Von: APA/dpa

Italiens Tennis-Männer um den Weltranglistenersten Jannik Sinner haben das Davis-Cup-Finale erreicht. Der zweifache Grand-Slam-Turniergewinner Sinner holte im Halbfinale in einer Neuauflage des Endspieles 2023 gegen Australien durch ein 6:3,6:4 gegen Alex de Minaur den entscheidenden zweiten Punkt. Zuvor hatte Matteo Berrettini in Malaga in Spanien gegen Thanasi Kokkinakis mit 6:7(6),6:3,7:5 gewonnen und Italien mit 1:0 in Führung gebracht. Finalgegner sind die Niederlande.