Sinner in Top-Form: Weiterer Triumph vor den Australian Open

Melbourne – Jannik Sinner zeigt sich bei dem Einladungsturnier in Melbourne vor den Australien Open in Topform. Nachdem der Sextner am Vortrag Lokalmatador Marc Polmans klar besiegt hatte, zwang er in der Nacht auf Donnerstag Casper Ruud ebenfalls in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:3 in die Knie.

Wie SportNews.bz berichtet, ist der Norweger derzeit Elfter auf der Weltrangliste und war noch vor eineinhalb Jahren als zweitbester Tennisspieler der Welt.

Bei dem Showturnier gibt es zwar keine ATP-Punkte, doch Sinner zeigte sein ganzes Können – trotz des starken Windes. Der 22-Jährige ließ Ruud, der bereits drei Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Finale stand, kaum eine Chance und gab nicht einmal sein Aufschlagspiel ab.

Seit Donnerstagmorgen (MEZ) kennt Sinner auch seine Gegner für die Australian Open, die am Sonntag beginnen. Zum Auftakt bekommt es der Sextner mit dem Niederländer Botic van de Zandschulp (ATP 59) zu tun. In der zweiten Runde wartet dann entweder der Argentinier Pedro Cachin (72.) oder ein Qualifikant. Anschließend könnte mit Sebastian Baez (26.) ein weiterer Argentinier den Südtiroler treffen.