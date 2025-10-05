Aktuelle Seite: Home > Sport > Sinner muss wegen Krämpfen in Shanghai aufgeben
Sonntag, 05. Oktober 2025 | 19:31 Uhr
APA/APA/AFP/HECTOR RETAMAL
Von: apa

Jannik Sinner kann seinen Titel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai nicht verteidigen. Der Weltranglisten-Zweite, der in wenigen Wochen auch in Wien am Start sein wird, musste am Sonntag in der dritten Runde gegen den Niederländer Tallon Griekspoor beim Stand von 7:6(3),5:7,2:3 aus Sicht des Italieners wegen eines Krampfes im rechten Oberschenkel aufgeben. Das Match fand bei extrem schwülen Bedingungen statt.

“So will man ganz sicher kein Match gewinnen”, sagte Griekspoor. “Wir hatten hier schon die ganze Woche brutale Bedingungen.” Das Aus von Sinner ist ein großer Rückschlag für den Südtiroler im Kampf um Platz 1 im ATP-Ranking am Jahresende. Im Race liegt er aktuell 2.540 Punkte hinter Leader Carlos Alcaraz.

