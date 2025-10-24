Sinner souverän, Zverev kampflos im Wien-Semifinale

Von: apa

Jannik Sinner ist souverän ins Halbfinale der mit 2,74 Mio. Euro dotierten Erste Bank Open eingezogen. Der Zweite im Tennis-Ranking ließ am Freitag in Wien dem als Nummer 8 gesetzten Kasachen Alexander Bublik beim 6:4,6:4 keine Chance und steht zum dritten Mal nach 2021 und 2023 in der Vorschlussrunde. In diese zogen auch kampflos Alexander Zverev wegen einer Verletzung von Tallon Griekspoor sowie Alex de Minaur ein. Damit sind die Top 3 des Turniers weiter im Bewerb.

Sinner war nach 76 Minuten mit seinem Job fertig und erhöhte seine saisonübergreifende Indoor-Serie auf 19:0-Siege. In Wien, wo er zuletzt 2023 gewann, hält er bei 7:0. “Wir haben heuer schon das vierte Mal gegeneinander gespielt, er hat seine beste Saison hinter sich. Es war sehr schwierig, in den Rhythmus reinzukommen”, sagte Sinner zum Publikum. “Ich bin sehr zufrieden, da wieder im Halbfinale zu stehen.”

Befragt, was sein Rezept für das Match war, brachte ihm seine südtirolerische Ehrlichkeit viele Lacher der neuerlich mit 9.800 Fans vollen Stadthalle ein: “I waß ned, wenn i ehrlich bin.” Man habe gegen einen Spieler wie Bublik viel weniger Kontrolle. “Er hat so ein großes Talent, er kann Winner schlagen, wo es normalerweise fast unmöglich ist.” Und Sinner streute dem Turnier und der Atmosphäre Rosen: “Jede Stadt ist anders, aber es ist eines von den besten Turnieren, die wir haben im ganzen Jahr.”

Sinner nun gegen “Jausengegner” De Minaur

Sein nächster Kontrahent ist nun eigentlich ein “Lieblingsgegner” des Südtirolers, denn gegen De Minaur führt Sinner mit 11:0-Siegen. Und kaum jemand zweifelt daran, dass Sinner das Dutzend am Samstag (15.00 Uhr/live ServusTV) vollmachen wird.

De Minaur schaltete den Italiener Matteo Berrettini nach knapp 104 Minuten 6:1,7:6(4) aus. Satz zwei hätte nach einer 5:3-Führung schneller vorbeisein können. “Ich wünschte, Tennis wäre stressfrei, aber so ist es eben nicht. Ich wurde ein bisschen müde, und dann wurde es intensiver, aber ich bin sehr froh, dass ich es gewinnen konnte.”

Zverev wusste nach Warmup mit Griekspoor Bescheid

Zverev wärmte sich zu Mittag mit seinem niederländischen Gegner Griekspoor auf, sein Auftritt auf dem Center Court war dann aber nur ein Showtraining. “Er ist bei den letzten Aufschlägen zusammengebrochen. Ich habe gesehen, dass er Rückenschmerzen bekommt”, erzählte Zverev, der einmal mehr den übervollen Turnierkalender kritisierte. “Leider haben wir momentan so viele Verletzungen wie noch nie in diesem Sport.” Zverev hat sich allerdings als vierter Spieler nach Carlos Alcaraz, Jannik Sinner und Novak Djokovic für die ATP Finals der besten acht Spieler in Turin qualifiziert.

“Ich freue mich riesig, im Halbfinale zu sein, aber ich wollte natürlich ein schönes Match zu zeigen. Ich habe mich gefreut auf die Challenge, aber es ist wie es ist.” Zverev, der somit seinen 300. Hartplatzsieg seiner Karriere “geschenkt” bekam, trifft nun am Samstag auf den Sieger der Abendpartie zwischen Lorenzo Musetti (ITA-4) und Corentin Moutet. Er steht zum zweiten Mal in Wien in der Vorschlussrunde, zuletzt war dies 2021, und er holte damals den Sieg.

Miedler im Doppel-Halbfinale – Erler out

Aus einem möglichen Finalduell der beiden Doppel-Titelverteidiger ist nichts geworden. Die seit dem damaligen Titel mit neuen Partnern spielenden Österreicher Lucas Miedler und Alexander Erler waren im Viertelfinale nicht beide erfolgreich. Miedler setzte sich an der Seite des Portugiesen Francisco Cabral gegen die als Nummer 4 gesetzten Briten Joe Salisbury/Neal Skupski 6:3,6:4 durch. Für Erler und seinen US-Partner Robert Galloway kam gegen Harri Heliovaara/Henry Patten (FIN/GBR-3) hingegen mit 2:6,1:6 das Aus.

“Wir haben von Anfang weg extrem gut gespielt. Ich bin megahappy mit der Leistung”, sagte Miedler nach seinem Sieg in der Marx Halle. “An die Stadthalle kommt nichts ran. Hoffentlich sehen wir uns am Sonntag in der Stadthalle”, sagte der Niederösterreicher, der auch das Halbfinale am Samstag noch im 3. Bezirk spielen wird. Nächste Gegner sind Yuki Bhambri/Andre Goransson (IND/SWE).