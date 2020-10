Sinner unterliegt Nadal – spannendes Match

Paris – Jannik Sinner hat alles in die Waagschale geworfen und bis zuletzt gekämpft, doch schlussendlich hat sich Rafael Nadal als zu stark erwiesen. Die ersten, grandiosen French Open des Youngsters sind im Viertelfinale zu Ende gegangen, während jene des Spaniers quasi erst begonnen haben, berichtet SportNews.bz.

Nadal peilt seinen 13. Titel in Paris an, während es für Sinner die erste Teilnahme an den French Open war. Nadal siegte gegen den Sextner nach knapp drei Stunden Spielzeit mit 7:6, 6:4 und 6:1.

Nach seiner Niederlage verlässt Sinner Paris trotz allem erhobenen Hauptes: Er erreichte erstmals in seiner Karriere ein Viertelfinale bei einem Grand Slam. Am Montag wird er in der Weltrangliste unter den Top-50 aufscheinen.

Nadal bleibt auf seinem Weg zum 20. Grand-Slam-Titel weiter ohne Satzverlust und trifft im Halbfinale auf den Argentinier Diego Schwartzman.