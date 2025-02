Skispringerin Seifriedsberger in Willingen auf Platz drei

Von: apa

Skispringerin Jacqueline Seifriedsberger hat in Willingen ihren dritten Weltcup-Podestplatz der Saison geschafft. Die zuletzt in Japan siegreiche Oberösterreicherin musste sich am Samstag als Dritte nur den Norwegerinnen Eirin Maria Kvandal und Anna Odine Ström geschlagen geben, die 25,1 bzw. 9,2 Punkte vor ihr lagen.

Für die anderen Österreicherinnen um Lisa Eder (18.) lief es auf der Großschanze überhaupt nicht nach Wunsch. Eva Pinkelnig war in Deutschland nicht am Start. Die nächsten Bewerbe finden kommende Woche in Lake Placid statt.

Die im Vorjahr in Willingen zu ihrem ersten Weltcup nach elf Jahren gesprungene Seifriedsberger segelte im zweiten Durchgang auf die Tageshöchstweite von 147 m. Eine unsichere Landung verhinderte aber, dass sie den Norwegerinnen näher kam. “Sehr cool, das war ein lässiger Abschlussflug, die Landung ist leider wieder ein bisschen danebengegangen, mich hat es ein bisschen geschreckt da unten”, sagte Seifriedsberger zum ORF. Ihr nächster Podestplatz sei aber vielversprechend. “Ich probiere, dass ich in Lake Placid da weitermache, wo ich gerade bin.”