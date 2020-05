Skiweltcup der Frauen: „Erta“ wieder dabei

Damen-GS findet am 26. Jänner 2021 auf der Rennpiste “Erta” von St. Vigil in Enneberg statt

Bruneck – Bei seiner traditionellen Frühjahrssitzung, die heute erstmals über Videokonferenz stattfand, hat der Internationale Skiverband FIS die Kalender der verschiedenen Serien vorgestellt, unter anderem auch jener des Skiweltcups der Frauen. Der Damen-GS am Kronplatz ist wieder dabei und findet am Dienstag, 26. Jänner 2021 auf der Rennpiste “Erta” von St. Vigil in Enneberg – Südtirol statt.

Es wird die 4. Auflage in fünf Jahren sein, nachdem im laufenden Jahr 2020 pausiert wurde. Groß ist die Genugtuung von Willi Kastlunger , langjähriger Präsident des Organisationskomitees “Al Plan Events”: “Natürlich hatten uns die Verantwortlichen der FIS vorgewarnt, aber wenn du dein Rennen schwarz auf weiß im Programm angeführt siehst, ist die Freude schon sehr groß. In kurzer Zeit haben wir es geschafft, eines der erfolgreichsten und beliebtesten Rennen im Skiweltcup der Frauen auf die Füße zu stellen”.

Zur großen Freude der Veranstalter, wurde das Rennen am Kronplatz auch in die provisorischen Kalenderentwürfe für die Rennsaisonen 2021-22 und 2022-23 aufgenommen, was es Kastlunger & Co. ermöglicht, mittelfristig zu planen.

Apropos Planung, ist das OK bereits dabei, das Rennen vom kommenden Jänner vorzubereiten, wobei auch ein Plan B mit beschränktem Publikumseinlass und ein Plan C gänzlich ohne Publikum angerissen werden, deren Anwendung von der weiteren Entwicklung der Covid-19-Krise abhängig sein wird. Eine weitere Neuheit stellt der um eine halbe Stunde auf 13.30 h nach hinten verschobene Start des zweiten Durchgangs, wobei der erste Durchgang wie gewohnt um 10.00 h über die Bühne bzw. Piste gehen wird.