Snowboarder und Freestyler küren ihre Italienmeister

Bozen – Die Freestyler haben in der vergangenen Woche auf der Seiser Alm die nationalen Champions ermittelt, die Alpinen Snowboarder indessen in Cortina im Parallel-Riesentorlauf und -Slalom um Gold, Silber oder Bronze gekämpft.

Die Seiser Alm war in der vergangenen Woche Schauplatz der Italienmeisterschaften im Freeski. Außerdem wurden auch die Gesamtsieger der IFT Coppa Italia prämiert. Hier kürte sich Lotta Recla (Vitamin F) in der Altersklasse „Pulcini“ zur Gesamtsiegerin. Bei den Jahrgängen 2012-13 wurde Colin Vinatzer (Gröden) Zweiter. In der Kategorie der Jahrgänge 2011-12 setzte sich Alex Putzer (Gröden) vor Jakob Aichner (Hafling) durch, während bei den Juniorinnen Heidi Pescollderungg (Vitamin F) siegreich war und ihre Teamkollegin Nina Mairhofer den dritten Rang belegte.

Eine Vielzahl von Podestplätzen schaute auch bei den nationalen Meisterschaften heraus. Maria Gasslitter (Gröden) wurde im Slopestyle Gesamt-Zweite und belegte diesen Rang auch in der Alterklassse Junior. Niklas Oberrauch (Gröden) konnte sich in der Gesamtwertung ebenfalls über die Silbermedaille freuen. In der Kategorie „Allievi“ gewann Max Von Aufschnaiter (Gröden) die Goldmedaille, Alex Putzer wurde Zweiter. Bei den gleichaltrigen jungen Frauen wurde Maya Recla ebenfalls Zweite. Gold und Silber gab es auch bei den Ragazzi: Colin Vinatzer (Gröden) setzte sich vor seinem Teamkollegen Peter Von Aufschnaiter durch. Ähnlich das Bild im Big Air. Hier wurde Maria Gasslitter abermals Gesamtzweite und holte auch bei den Juniorinnen Silber – genauso wie Niklas Oberrauch bei den Männern. Hier durfte sich mit Elia Hofer (Vitamin F) ein weiterer Südtiroler über Bronze freuen, der bei den Junioren sogar Gold vor Mattia Mersa (Gröden) und Ryo Scherlin (Seiser Alm) gewann. Bei den „Allievi“ wiederholten Von Aufschnaiter, Putzer und Recla ihre Platzierungen aus dem Slopestyle, während bei den „Ragazzi“ Von Aufschnaiter vor Vinatzer siegte. Zur Austragung kam auf Europas größter Hochalm auch das Criterium Nazionale Pulcini, bei dem Lotta Recla im Slopestyle und Big Air siegreich war. Enea Genetti (Gröden) wurde in der Kategorie „Cuccioli“ zwei Mal Zweiter.

Medaillenregen bei den Titelkämpfen der „Brettlrutscher“

Was die „großen“ Südtiroler Snowboarder im Weltcup zeigen, das können auch die „kleinen“. Bei der Italienmeisterschaft in Cortina d’Ampezzo, welche am vergangenen Wochenende über die Bühne ging, heimsten Südtirols Nachwuchs-Brettlvirtuosen gleich mehrere Kategoriensiege ein.

Von der U13 bis hinauf zur allgemeinen Klasse wurden in Cortina d’Ampezzo die neuen Italienmeister im Parallel-Slalom und Parallel-Riesentorlauf gesucht. Und bei den Jüngsten zeigte eine Villnößerin gleich auf, denn Lia Holzknecht holte sich in der U13 in beiden Disziplinen den Titel. Auf den dritten Platz brachte es jeweils Giorgia Perri vom ASV Gherdëina. Der U13-Parallel-Slalom-Italienmeister kommt ebenfalls aus Südtirol und hört auf den Namen Matteo Bogliolo (ASV Burgstall). Er wurde im Riesentorlauf dann Zweiter, während Moritz Irsara vom ASV Villnöß in beiden Disziplinen Platz drei holte.

In der U15 schaffte Tobias Mutschlechner vom ASV Vigil dasselbe Kunststück wie Lia Holzknecht in der U13: Der Enneberger gewann sowohl den Parallel-Slalom als auch den -Riesentorlauf. Bei letzterer Disziplin schlug er im Finale den Villnößer Maris Baumgartner, der damit Vize-Italienmeister wurde, genau wie die Villnößerinnen Lena Obwexer (U15 Damen, Parallel-Slalom) und Muriel Dorfmann (U15 Damen, Parallel-Riesentorlauf). Dorfmann wurde im Slalom Dritte, im Riesentorlauf holte Natalia Laneve (ASV Gherdëina) den Bronze-Platz.

Bei den „Aspiranti“ raste Thomas Fachin (ASV Burgstall) im Parallel-Slalom zu Gold, im Parallel-Riesentorlauf reichte es für Silber. Bei den Damen gelangen Lucy Call (ASV Vigil) zwei zweite Plätze, außerdem holte Emma Dorfmann (Südtiroler Landeskader/ASV Villnöß) Platz drei im Riesentorlauf. Ihre Landeskader-Kameradin Sofia Federspieler, ebenfalls vom ASV Villnöß, fuhr bei den Juniorinnen zu zwei Vize-Italienmeister-Rängen. Viktoria Lamber (Südtiroler Landeskader/ASV Villnöß) und Sophie Rabanser (Carabinieri) holten dritte Plätze. Bei den Junioren feierte Tommi Rabanser (Carabinieri) einen Doppelerfolg, er wurde sowohl im Parallel-Slalom als auch im Parallel-Riesentorlauf Italienmeister. Mike Santuari (Carabineri) holte den zweiten Platz im Slalom und den dritten Platz im Riesentorlauf, Manuel Haller (Polizei) wurde Zweiter im Riesentorlauf und Kevin Crazzolara (Südtiroler Landeskader/ASV Gherdëina) wurde Dritter im Slalom.

Und auch bei den „Assoluti“ zeigten Südtirols Snowboard-Asse einmal mehr auf. Allen voran Jasmin Coratti, die sich zur doppelten Italienmeisterin kürte und damit auch ihre ersten nationalen Titel einholte. Bei den Männern holte Roland Fischnaller den Titel im Parallel-Riesentorlauf, wo er Gabriel Messner und Edwin Coratti auf die Plätze zwei und drei verwies. Im Parallel-Slalom wurde Tommi Rabanser Zweiter und Aaron March Dritter.

Auch die Skicrosser geben noch Gas

Giorgio Busulini hat in der vergangenen Woche bei den Italienmeisterschaften der Skicrosser am Passo San Pellegrino die Bronzemedaille in der Altersklasse U21 gewonnen. Der Athlet des ASV Kronplatz Racing Center landete auf dem 22. Gesamtrang und nahm in der Folge an den Junioren-Weltmeisterschaften in Frankreich teil. In der allgemeinen Altersklasse landete Dominik Zuech (Lana) bei den nationalen Meisterschaften auf dem zweiten Platz und gewann die Silbermedaille, Yanick Gunsch wurde Vierter.