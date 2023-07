Sopran Mistery siegt überlegen im Preis Alpha Two

Preis Weltnaturerbe Dolomiten geht an Un Beso

Meran – Bei brütender Hitze und vor gut gefüllten Zuschauerrängen nahm heute das Sommermeeting auf dem Untermaiser Rennplatz seinen Auftakt.

Das Hauptrennen um den Preis Alpha Two endete mit einem Favoritensieg durch Sopran Mistery. Mit Josef Bartos im Sattel landete der Wallach aus dem Rennstall der Familie Aichner einen unangefochtenen Start – Ziel – Sieg vor der Gegenfavoritin Lady in The Lake (J. Kratochvil. Das Podest vervollständigte Foli Sifai (G. Agus).

Das Hürdenrennen um den Preis Weltnaturerbe Dolomiten sah einen sicheren Sieg von Un Beso. Der von Ondrej Velek gerittene Wallach setzte sich im Finish klar gegen Edinson (J. Kratochvil) aus dem Rennstall Aichner durch.

Den 2. Sieg des Tages feierten der tschechische Jockey und Trainer Franco Contu im Preis Tatti Jacopo. In einem Herzschlagfinale fingen Ondrej Velek und Dalton noch Assassin ab, der bereits wie der sichere Sieger ausgesehen hatte.

Die beiden Flachprüfungen fielen an Bethany und Fight And Fight, die sich in packenden Endkämpfen gegen Honey World und gegen Action Painting behaupteten.