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Spaniens Weltmeister-Trainer Vicente del Bosque

Spaniens Weltmeister-Coach Del Bosque warnt vor Argentinien

Samstag, 18. Juli 2026 | 16:05 Uhr
Spaniens Weltmeister-Trainer Vicente del Bosque
APA/APA/AFP/Archivbild/PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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Von: APA/Reuters

Der ehemalige spanische Fußball-Teamchef Vicente del Bosque hat seine Landsleute gewarnt, Titelverteidiger Argentinien am Sonntag (21.00 Uhr, live ORF 1) in East Rutherford bei New York im WM-Finale nicht zu unterschätzen. Die Mannschaft sei ein richtiger Quälgeist, man müsse vorsichtig sein, meinte der 75-Jährige in der Tageszeitung “El Pais”. Del Bosque hatte Spanien 2010 in Südafrika mit einem 1:0-Finalsieg gegen die Niederlande zu dem bisher einzigen WM-Titel geführt.

Er deutete nun den Comebacksieg der Argentinier gegen England als Beweis für ihre Qualität. Doch Del Bosque sieht seine Landsleute dennoch in der Favoritenrolle. Ähnlich äußerte sich Andres Iniesta, der Siegtorschütze vor 16 Jahren im Endspiel. Er hob freilich bei den Gegnern seinen ehemaligen Barcelona-Teamkollegen Lionel Messi hervor. Dieser sei auch mit 39 Jahren so gut wie früher: “Das liegt glaube ich daran, wie er auf sich schaut, sich dem Fußball widmet, an den Leuten um ihn herum. Und er hat noch immer die gleiche Leidenschaft, sich selbst und als Teamkollege zu verbessern.”

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