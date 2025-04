Speerwerferin Hudson startet bei Diamond League in China

Von: apa

Speerwurf-Europameisterin Victoria Hudson hat einen fixen Startplatz für das Diamond League Meeting in der Leichtathletik am 3. Mai in Shanghai/Keqiao (China). Die Niederösterreicherin absolvierte zuletzt ein zehntägiges Trainingslager in Lissabon, von Verletzungen und Krankheiten blieb sie in der Vorbereitung weitgehend verschont. “Wir liegen perfekt in der Zeit, alles läuft nach Plan”, erklärte die ÖLV-Rekordlerin.

Vier Kilogramm legte Hudson zu, das ließ sie “widerstandsfähiger” werden und intensive Trainingseinheiten gut “wegstecken”. “Auch die neue Wurftechnik, mit mehr Anlaufgeschwindigkeit und einem etwas steileren Anlaufwinkel, fühlt sich bereits richtig gut an”, meinte Österreichs Sportlerin des Jahres 2024.

Die Diamond League umfasst 15 Stationen, der Auftakt erfolgt am Samstag in Xiamen (China), das Finale geht am 27./28. August in Zürich in Szene. Das Gesamtpreisgeld wurde auf 9,24 Mio. US-Dollar (8,10 Mio. Euro) erhöht, bei 14 Meetings werden jeweils 500.000 Dollar ausgeschüttet, bei der finalen Veranstaltung 2,24.