Spiel Bozen-Vienna findet am Dienstag in der Sparkasse Arena statt

Bozen – Nachdem das Spiel von Dienstag, 29. November, wegen eines Defekts im Kühlsystem der STEFFL-Arena abgesagt werden musste, haben sich der HCB Südtirol Alperia, die spusu Vienna Capitals und die ICE Hockey League auf zwei neue Termine im Kalender geeinigt, bei denen die Heim- und Auswärtsspiele getauscht werden.

Der neue Spielplan sieht daher folgendermaßen aus: am Dienstag, 6. Dezember, mit Spielbeginn um 19;45 Uhr treffen Foxes und Capitals in der Bozner Sparkasse Arena gegeneinander an, Das abgesagte Match von Dienstag wird dann am Sonntag, 19. Februar 2023, in der Steffl Arena von Wien nachgeholt.