Spiel zwei in den Pre-Playoffs

Gröden – In der Alps Hockey League stehen am Donnerstag die zweiten Spiele der Pre-Playoff-Serien auf dem Programm. Mit einem weiteren Sieg könnten S.G. Cortina Hafro, die EK Die Zeller Eisbären, der HC Gherdeina valgardena.it und die Wipptal Broncos Weihenstephan in das Viertelfinale einziehen.

Pre-Playoffs Alps Hockey League, 2. Spiele:

Do, 10.03.2022, 19:00: Steel Wings Linz – S.G. Cortina Hafro

Referees: BAJT, HUBER, Arlic, Bergant | >> PPV-LIVESTREAM <<

Stand in der „best-of-3“-Serie: 0:1

Cortina zeigte sich am Dienstag als effizientere Mannschaft und feierte trotz deutlich weniger Torschüssen (25:37) einen 4:1-Heimsieg. Mit einem Tor und zwei Vorlagen avancierte Enrico Larcher bei den Italienern zum Matchwinner. Die Steel Wings dürfen sich jedoch Hoffnungen auf den Serien-Ausgleich machen, gewannen sie doch ihre letzten vier Heimspiele. Im Oktober 2019 feierten die Oberösterreicher mit einem Heimerfolg über Cortina ihren ersten AHL-Sieg überhaupt, die folgenden sechs Duelle – darunter auch alle drei bisherigen Saisonvergleiche – gingen aber an die Italiener.

Do, 10.03.2022, 19:30: EK Die Zeller Eisbären – Red Bull Hockey Juniors

Referees: LAZZERI, REZEK, Fleischmann, Snoj | >> PPV-LIVESTREAM <<

Stand in der „best-of-3“-Serie: 1:0

Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich Salzburg und Zell am See in Spiel eins der Pre-Playoffs. Zunächst gingen die Juniors dreimal in Führung, dann hatten die Gäste sogar kurzzeitig einen Zwei-Tore-Vorsprung. Am Ende entschied Kapitän Hubert Berger die Partie zugunsten der Eisbären, die nun am Donnerstag zu Hause das Viertelfinal-Ticket lösen können. Zell am See gewann die letzten drei Heimspiele, im direkten AHL-Vergleich gegen die Juniors sieht es aber nicht ganz so gut aus. Nachdem die Zeller 2016 das erste Heimspiel in der Alps Hockey League noch für sich entscheiden konnten, gingen die weiteren fünf Partien allesamt an die Red Bulls.

Do, 10.03.2022, 19:30: EC Bregenzerwald – HC Gherdeina valgardena.it

Referees: HOLZER, MOSCHEN, Cristeli, Eisl | >> PPV-LIVESTREAM <<

Stand in der „best-of-3“-Serie: 0:1

Der EC Bregenzerwald empfängt am Donnerstagabend den HC Gherdeina zum zweiten Spiel der „best-off-three“-Serie im Dornbirner Messestadion. Nach dem Sieg der Südtiroler beim ersten Kräftevergleich müssen die Juurikkala-Schützlinge gleichziehen, um das Saisonende abzuwenden. Das Duell in Wolkenstein war zunächst sehr torreich, in der 28. Minute sorgte Max Oberrauch in Überzahl für den fünften Treffer und den Game Winner zum 3:2-Endstand. Die Vorarlberger wollen nun ein Entscheidungsspiel erzwingen, von bislang sechs AHL-Heimpartien gegen Gröden konnten sie vier gewinnen.

Do, 10.03.2022, 20:00: Wipptal Broncos Weihenstephan – SHC Fassa Falcons

Referees: RUETZ, SCHAUER, Moidl, Wimmler | >> PPV-LIVESTREAM <<

Stand in der „best-of-3“-Serie: 1:0

Die Fassa Falcons gaben am Dienstag eine Drei-Tore-Führung gegen Sterzing aus der Hand und verpassten es auf die Siegerstraße zurückzukehren. Nachdem die Falken all ihre Spiele in der Masterround verloren hatten, stehen sie nach dem gestrigen Overtime-Tor von Bryson Cianfrone auch in den Pre-Playoffs mit dem Rücken zur Wand. Bislang standen sich die beiden Teams in der Alps Hockey League sechs Mal in Sterzing gegenüber. Nachdem die Broncos zunächst fünf Siege feierten, gewann Fassa in dieser Saison (4:2 am 23.11.2021) erstmals. Um ein Entscheidungsspiel in Canazei zu erzwingen, benötigt die Mannschaft von Headcoach Marco Liberatore erneut einen Auswärtserfolg.

GRÖDEN-STÜRMER DIEGO GLÜCK FÜR EIN SPIEL GESPERRT

Diego Glück vom HC Gherdeina valgardena.it wurde wegen eines Checks gegen den Kopf für ein Spiel gesperrt. Der Vorfall ereignete sich während der Alps Hockey League-Partie gegen den EC Bregenzerwald am Dienstag, den 8. März.