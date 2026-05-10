Aktuelle Seite: Home > Sport > Spielabbruch beim Fußball-Derby in Prag
Muhammed Cham erlebte Eklat im Derby mit

Spielabbruch beim Fußball-Derby in Prag

Sonntag, 10. Mai 2026 | 09:25 Uhr
Muhammed Cham erlebte Eklat im Derby mit
APA/APA/AFP/Archiv/MICHAL CIZEK
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Mit einem Platzsturm mit Pyrotechnik und offenbar auch Angriffen auf Spieler haben Fans von Slavia Prag, dem Arbeitgeber von Muhammed Cham, für den Abbruch im 317. tschechischen Fußball-Derby gegen Sparta Prag gesorgt. Der Eklat verhinderte den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft ihres Teams. Nach einem spannenden Spielverlauf stand es 3:2 für Slavia, bevor Chaos ausbrach. Zahlreiche Anhänger rannten mit Bengalos auf den Platz, Pyrotechnik wurde auf die Ränge geworfen.

“Drei, vier Minuten trennten uns von den Meisterfeierlichkeiten, ich glaube, die Spieler hätten das geschafft”, sagte Slavia-Präsident Jaroslav Tvrdík. “Stattdessen ist es wohl die größte Schande, die ich in elf Jahren im Verein erlebt habe.” Der Gegner habe einen Angriff auf einen oder zwei Spieler gemeldet. Er halte es für legitim, dass die Partie abgebrochen wurde. “Als ich mit unseren Spielern sprach, sagten sie, wenn uns bei ihnen etwas Ähnliches passiert wäre, hätten wir uns genauso verhalten”, sagte Tvrdík. “Wir können keine mildernden Umstände für uns geltend machen. Wir können uns nur entschuldigen.”

Der Fall liege jetzt bei der Disziplinarkommission der Liga, die Punkte werden wohl an den Gegner gehen. “Es ist zu erwarten, dass das Spiel zu unseren Ungunsten gewertet wird”, so der Slavia-Präsident. Vor dem Abbruch hatte Slavia zwei Rückstände wettgemacht und in der 59. und 92. Minute zwei Platzverweise kassiert – ehe der Platzsturm begann. Cham war Ersatzspieler.

Der Ligaverband verurteilte den Vorfall

Der Ligaverband teilte in einer Stellungnahme mit, dass das Verhalten der heimischen Fans, die vor dem Schlusspfiff nicht nur das Spielfeld stürmten, sondern auch gegnerische Spieler angriffen, einen völlig inakzeptablen Vorfall darstellt. “Körperliche Angriffe auf Spieler, Mitglieder der Trainerstäbe oder andere am Spiel beteiligte Personen stellen eine Überschreitung einer Grenze dar, von der wir überzeugt waren, dass sie im tschechischen Profifußball nicht vorkommen kann”, hieß es.

Ein solches Verhalten werde unter keinen Umständen toleriert und schade dem gesamten tschechischen Fußball. “Weder eine emotional aufgeladene Atmosphäre noch sportliche Rivalität können jemals als Entschuldigung für ein solches Verhalten dienen.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Erste Bärin in Südtirol
Kommentare
48
Erste Bärin in Südtirol
Fusion beschlossen: Mila und Brimi schaffen den Milchhof Südtirol
Kommentare
42
Fusion beschlossen: Mila und Brimi schaffen den Milchhof Südtirol
Boykott-Drohungen vor Roland Garros wegen Preisgeld
Kommentare
34
Boykott-Drohungen vor Roland Garros wegen Preisgeld
Schere fliegt durchs Klassenzimmer
Kommentare
29
Schere fliegt durchs Klassenzimmer
Grauen auf Brennerstaatsstraße: Lkw-Lenker völlig zugesoffen unterwegs
19
Grauen auf Brennerstaatsstraße: Lkw-Lenker völlig zugesoffen unterwegs
Anzeigen
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Funactive Tours auf der ITB in Berlin ausgezeichnet
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 