Sponsorenlauf für Kriegsflüchtlinge 

Am 9. Juni in Meran

Von: mk

Meran – Die Schüler und Schülerinnen des Realgymnasium Meran haben ein Projekt organisiert: Run against war. Dabei handelt es sich um einen Sponsorenlauf, das heißt jeder Teilnehmer sucht sich einen – oder mehrere – Sponsoren (Eltern, Verwandte, Bekannte, Firma … ), die für jeden gelaufenen Kilometer zwei Euro bezahlen.

Es gibt Bahnen für Läuferinnen und Läufer, die sich anstrengen wollen, und Bahnen für die, die nicht so schnell unterwegs sind.

„Wir haben die Absicht, als Gemeinschaft aktiv zu werden und durch Spenden Menschen, die durch das aktuelle Kriegsgeschehen in Not sind, zu unterstützen“, so die Schülerinnen und Schüler.

50 Prozent der Spenden gehen an die Caritas, die damit die sich bereits in Südtirol befindenden Geflüchteten unterstützt; mit der anderen Hälfte unterstützt das Rote Kreuz die Menschen, die sich in den vom Krieg betroffenen Gebieten befinden.

Das Event findet am 9. Juni ab 8.00 Uhr auf der Passerpromenade in Meran statt und alle Interessierten und Passanten sind herzlichst eingeladen teilzunehmen.