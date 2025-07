“Sport baut Brücken”

Von: mk

Mals – Kanufahrt und Bunkerbesichtigung am Reschensee, Sonnenaufgang am Watles oder eine historische Wanderung am Stilfserjoch: Je nach Wetter sind beim EuregioSportCamp 2025 nicht nur sportliche Aktivitäten geplant. Vom 12. bis 19. Juli nehmen je 20 Mädchen und Jungen aus Tirol, Südtirol und dem Trentino an dieser Sportwoche in Mals teil, die das Land Südtirol im Auftrag der Euregio zusammen mit den Sportämtern der Euregio-Länder organisiert.

Dabei können sich die Kinder und Jugendlichen der Jahrgänge 2011 bis 2013 in Sportarten wie Schießen, Tennis, Klettern, Beachvolleyball, Spikeball, Rugby aber auch in morgendlichem Lauftraining und Frühsport oder in Orientierung üben. Darüber hinaus lernen sie historisch-kulturelle Aspekte und vor allem Gleichaltrige aus den anderen Euregio-Ländern kennen. So erfahren sie beim Geschichtsweg „Leben an der Grenze“ am Stilfserjoch Details über die Ortlerfront im Ersten Weltkrieg.

Zudem erleben sie durch gemeinsame Erfahrungen – unterstützt von Trainern in der jeweiligen Muttersprache Deutsch und Italienisch – wie man Stolpersteine wie unterschiedliche Sprachen aus dem Weg räumen kann.

Auf diese grenzüberwindende Wirkung wies Südtirols Sportlandesrat Peter Brunner beim Euregio-Treffen am Montag, 14. Juli, hin: „Das EuregioSportCamp zeigt, wie Sport Brücken baut – über Grenzen hinweg. Junge Menschen erleben Gemeinschaft, Teamgeist und Vielfalt – Werte, die weit über den Sport hinausreichen. Für Südtirol als Gastgeberland ist es eine wertvolle Gelegenheit, seine Offenheit, Organisation und Herzlichkeit zu zeigen und den europäischen Gedanken aktiv zu leben.“

Neben Brunner hieß beim Treffen auch der Bürgermeister von Mals, Josef Thurner, die Kinder und Jugendlichen willkommen. Direktor Werner Oberthaler führte anschließend durch das Oberschulzentrum „Claudia von Medici“. Euregio-Generalsekretär Christoph von Ach stellte die Euregio inklusive Abschlussquiz vor.

Bisherige EuregioSportCamps

Alle Euregio-Länder waren bereits mehrmals Gastgeber des EuregioSportCamps: Tirol im Jahr 2015 in Kühtai sowie 2019 und 2024 in Neustift im Stubaital; Südtirol in den Jahren 2016, 2018 und 2023 in Mals. Das Trentino richtete die Veranstaltung 2014 in Baselga di Pinè, 2017 in Pejo sowie 2021 und 2022 (mit zwei Ausgaben) in Moena aus.