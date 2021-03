Bozen – Mit einem Plädoyer für den Sport, einer Würdigung für die visionäre Arbeit des langjährigen CONI-Landeschefs Gutweniger und Wünschen für Nachfolger Tabarelli hat LH Kompatscher den Wechsel begleitet.

“Heute verabschieden wir einen großen Präsidenten, einen Pionier der Sportwelt unseres Landes und darüber hinaus einen Sportvisionär.” Mit diesen Worten hat Landeshauptmann und Sportlandesrat Arno Kompatscher heute (13. März) Heinz Gutweniger gewürdigt, der nach 27 Jahren, von 1994 bis 2021, an der Spitze von CONI-Südtirol den Stab an Alex Tabarelli weitergegeben hat.

In einem Schreiben geht Landeshauptmann Kompatscher auf die Leistungen des scheidenden CONI-Landeschefs ein und dankt Heinz Gutweniger für seinen langjährigen Einsatz mit den Worten: “Du hast als CONI-Präsident Südtirols Sportwelt mitgestaltet.” Wenn Südtirols Sportanlagen hervorragend ausgestattet seien, Südtirol ausgezeichnete Athletinnen und Athleten hervorbringe, die immer wieder Medaillen bescherten, wenn Südtirol Gastland für unzählige internationale Veranstaltungen und 2026 sogar für die olympischen Bewerbe sei, so seien dies auch Erfolge Gutwenigers, auf die er mit Stolz zurückschauen könne. Landeshauptmann Kompatscher erinnerte auch daran, dass “diese außerordentlichen Leistungen und der unermüdliche Einsatz für den Sport in unserem Land 2019 mit dem Verdienstkreuz des Landes Tirol ausgezeichnet” worden sind. Ebenso bedankt sich Landeshauptmann Kompatscher bei allen Weggefährten Gutwenigers und Vorstandsmitgliedern des Landeskomitees des CONI (Italienisches Nationales Olympisches Komitee – Comitato Olimpico Nazionale Italiano), die zur Entwicklung der Südtiroler Sportautonomie beigetragen haben.

Dem neuen CONI-Landeschef Alex Tabarelli wünschte der Landeshauptmann Weitsicht und Erfolg in einer Zeit großer Herausforderungen. “Es geht darum, dass wir unsere Kinder für Sport und Bewegung begeistern”, sagte der Landeshauptmann, “denn Sport ist nicht nur Leistung, Sport ist Lebensschule!”