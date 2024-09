Sportclub Meran: Eröffnungsfeier des neuen Vereinsheims

Von: luk

Meran – Nach Abschluss der zweijährigen Umbauarbeiten wurde das neue Vereinsheim des Sportclub Meran, AS Merano und Ost West Club feierlich eröffnet. Der historische, ehemalige k.&.k. Schießstand erstrahlt nun in neuem Glanz und dient als neuer Treffpunkt und Mittelpunkt der Vereinstätigkeiten.

Die feierliche Eröffnungszeremonie fand unter Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste statt. Neben Landeshauptmannstellvertreterin Rosmarie Pamer, Landesrat Philipp Achammer, Landesrat Christian Bianchi sowie Bürgermeister Dario Dal Medico und Vizebürgermeisterin Katharina Zeller sowie Alt-LH Luis Durnwalder waren zahlreiche Vertreter der Institutionen anwesend. Pfarrer Peter Kocevar nahm die Segnung des neuen Gebäudes vor.

“Das beeindruckende Projekt, dessen Bauzeit zwei Jahre in Anspruch nahm, wäre ohne die großzügige finanzielle Unterstützung der Landesregierung nicht möglich gewesen. Ein besonderer Dank gilt daher der Landesregierung, die das Vorhaben maßgeblich förderte. Auch die Handwerker aus Südtirol, die bei den Umbauarbeiten beteiligt waren, verdienen höchste Anerkennung. Die Entscheidung, ausschließlich lokale Handwerksbetriebe einzubeziehen, stärkte die Wertschöpfung in der Region und unterstreicht das Engagement der Vereine für die lokale Wirtschaf”, so der Sportclub Meran.

Der Umbau des alten Schießstandes zum modernen Vereinsheim bietet nun mehr Platz für alle drei Vereine. Die sorgfältige Planung und die hervorragende Bauausführung spiegeln sich in den neuen Räumlichkeiten wider, die nun als zentrale Anlaufstelle für Sport- und Kulturveranstaltungen dienen.

“Die Bausteinaktion zur Finanzierung des Umbaus war ein voller Erfolg. Durch die Unterstützung zahlreicher Mitglieder und Sponsoren konnte ein bedeutender Beitrag zur Realisierung dieses wichtigen Projekts geleistet werden. Die Eröffnungsfeier wurde von einer musikalischen Umrahmung begleitet und bot den Gästen einen feierlichen Rahmen, um die gelungene Fertigstellung des Vereinsheims zu feiern. Ein herzlicher Dank gilt allen Unterstützern, die zur Verwirklichung dieses Projekts beigetragen haben. Das neue Vereinsheim ist ein wichtiger Schritt für den Sportclub Meran, AS Merano und den Ost West Club und wird die Aktivitäten der Vereine in Zukunft nachhaltig fördern”, so der Sportclub Meran.