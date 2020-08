Sporthilfe Heroes Run 2020: Prämierung der Sieger

Bozen – Der Sporthilfe Heroes Run, der sich vom 27. Juni bis 5. Juli das Ziel gesetzt hatte, durch verschiedene Sportaktivitäten über die entsprechende App 100.000 Kilometer zu sammeln, war ein voller Erfolg. Die von der Südtiroler Sporthilfe geförderte Initiative sollte nach der durch den Gesundheitsnotstand bedingten monatelangen Pause ein Zeichen für einen Neuanfang setzen, aber auch ein Dankeschön an alle sein, die in der Coronakrise an der vordersten Front gekämpft haben, vom Gesundheitspersonal bis hin zu den Ordnungskräften, ohne dabei das Engagement der Familien zu vergessen. Der Sporthilfe Heroes Run hat dank der Unterstützung von zahlreichen Sportlerinnen und Sportlern wie beispielsweise Dorothea Wierer unter dem Motto „Neustart voller Zuversicht“ Geld zur Förderung des Südtiroler Sportnachwuchses gesammelt.

Südtirol hat wieder einmal gezeigt, dass das Land nach der wochenlangen Schließung zur Bewältigung der schweren Gesundheitskrise voller Energie und Zuversicht in die Zukunft durchstarten möchte.

Dieser positiven Einstellung ist auch der Erfolg des Sporthilfe Heroes Runs zu verdanken, der in der Woche vom 27. Juni bis 5. Juli das Ziel hatte, durch die Ausübung des jeweiligen Lieblingssports – Laufen, Wandern, Radfahren oder Mountainbiken – 105.352 Gesamtkilometer zu erreichen.

Insgesamt haben die Sportler 100.000 Kilometer gesammelt: davon 23.790 Kilometer zu Fuß (Walken oder Laufen) und 81.562 Kilometer im Sattel (Radfahren oder Mountainbiken).

Der Teilnehmer, der die meisten Fahrradkilometer gesammelt hat, ist Fabian Rabensteiner, der in der Woche des Sporthilfe Heroes Run mit gut 809 km Kilometern die längste Strecke im Sattel zurücklegte, während unter den Läufern Hermann Achmüller mit insgesamt 355 Kilometern glänzte. Beide werden für ihre Leistung mit einem Wochenende in einem Belvita-Hotel in Südtirol belohnt.

In der Teamwertung lag das Radteam Torpado Südtirol mit gut 1.188 km Kilometern vorn und konnte sich dafür über Bierkartons mit Forst 1857 freuen. In der Familienwertung geht der erste Preis mit 1.203 zurückgelegten Kilometern an die Familie von Elena Pirrone, die ein Set Brillen von Rudy Project gewann.

Gestern fand die Preisverteilung am Sitz der Belvita Leading Wellness Hotel Südtirol bei Brandnamic oberhalb von Brixen statt. Dabei wurden die Kategorien Bike, Running, Teams und Familienwertung ausgezeichnet.